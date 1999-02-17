«Воздаяние же бывает уже не добродетели и нетруду ради ее, но рождающемуся от них смирению».Исаак Сирин - Зачем, с какой целью создается сестричество?- В чем смысл сестринского служения?- В чем заключается результат наших трудов в Церкви? Это очень серьезные вопросы, к ответам на которые мне как священнику и духовнику удалось подойти далеко не сразу, потребовались годы жизнедеятельности нашего сестричества.

21 Июля 2016

Дорогие наши читатели! Мы с вами живем в «счастливом» обществе. Точнее сказать, в обществе, которое очень хочет выглядеть счастливым. Развлечения, беззаботное времяпровождение, многочасовые прогулки по торговым центрам, практически отсутствие на улицах людей бедных и несчастных, страждущих, инвалидов… Может сложиться впечатление, что мы все очень счастливые люди. Но мне как священнику известно, что это все является только косметикой, камуфляжем или, выражаясь современно, имиджем. То есть человек создает иллюзию своего счастья, он изображает того, кем, по сути, НЕ является. На духовном языке этому есть очень точное определение:«лицемерие».

