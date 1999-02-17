Журнал «Православный вестник»

Журнал «Православный вестник»

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Лечить и тело, и душу

 
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Люди истосковались по доброте

 
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О чем болит душа у духовника

 
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Форма дух бережет

 
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Путеводитель по святыням Алапаевска

 
 

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Протоиерей Евгений Попиченко: Особые условия спасения души
29 Декабря 2016

Протоиерей Евгений Попиченко: Особые условия спасения души

«Воздаяние же бывает уже не добродетели и нетруду ради ее, но рождающемуся от них смирению».Исаак Сирин
- Зачем, с какой целью создается сестричество?- В чем смысл сестринского служения?- В чем заключается результат наших трудов в Церкви?
Это очень серьезные вопросы, к ответам на которые мне как священнику и духовнику удалось подойти далеко не сразу, потребовались годы жизнедеятельности нашего сестричества.

 
29 Декабря 2016

Лечить и тело, и душу

29 Декабря 2016

Епископ Пантелеимон: Причастность к страданиям других людей делает нас христианами

29 Декабря 2016

Матушка Елизавета (Позднякова), игуменья Марфо-Мариинской обители милосердия: Люди истосковались по доброте

 
29 Декабря 2016

К.В. Корепанов: Если ты сама за все отвечаешь, зачем тебе муж?

29 Декабря 2016

Болевые точки сестричества. О чем болит душа духовника

29 Декабря 2016

Татьяна Ананьина: Где прячется послушание?

 
29 Декабря 2016

«Нищих всегда имеете с собою», — говорит Господь ученикам (Ин. 12:8). Действительно, бездомные у нас всегда были, есть и будут...

29 Декабря 2016

Ксения Гончар: Гореть, не сгорая

29 Декабря 2016

Ольга Катырева: Встреча милосердия и трезвения

 
29 Декабря 2016

Форма сестер милосердия: зачем нужна такая строгость?

29 Декабря 2016

Династия Милосердие по наследству

29 Декабря 2016

Екатерина Непочатова: Служение любви

 
29 Декабря 2016

Татьяна Юревич, сестра милосердия: Расправить крылья

29 Декабря 2016

«Смотрю любящими глазами» Мужья сестер милосердия рассказали о своих женах

29 Декабря 2016

Алапаевская Голгофа

 
21 Июля 2016

Протоиерей Евгений Попиченко: О переменах

Дорогие наши читатели! Мы с вами живем в «счастливом» обществе. Точнее сказать, в обществе, которое очень хочет выглядеть счастливым. Развлечения, беззаботное времяпровождение, многочасовые прогулки по торговым центрам, практически отсутствие на улицах людей бедных и несчастных, страждущих, инвалидов… Может сложиться впечатление, что мы все очень счастливые люди. Но мне как священнику известно, что это все является только косметикой, камуфляжем или, выражаясь современно, имиджем. То есть человек создает иллюзию своего счастья, он изображает того, кем, по сути, НЕ является. На духовном языке этому есть очень точное определение:«лицемерие».

 

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