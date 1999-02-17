Протоиерей Евгений Попиченко: Духовная сторона добровольчества

Так сложилось за последние семь лет, что по субботам в час дня к нам в Православную Службу Милосердия приходят новые добровольцы. Как духовник я присутствую на собеседовании, знакомлюсь лично с каждым, задаю вопросы и помогаю выбрать добровольческое служение на пользу души — помощь детям, пожилым, бездомным, семье, творческое направление, доставка на автотранспорте, благотворительные акции и многое другое. И каждый раз замечаю, что мотивация у большинства приходящих одна — изменить мир. Это такой жест доброй воли, пусть даже в рамках всего двух часов в неделю.

Изменить мир внутри себя

Действительно, каждый человек ощущает — осознанно или не осознанно — что тот мир, в котором мы живем, не совершенен, что в нем по причине «умножения беззаконий во многих охладевает любовь». И некоторые люди находят в себе силы — встать и выйти из ряда вон. Они, может быть, даже еще не знают, как это сделать, но интуитивно понимают, что нужно выйти из зоны своего бытового комфорта. Ведь добровольчество — это реальная возможность изменить мир. Но каким образом?

Надеюсь, мы с вами одинаково понимаем и далеки от иллюзий, что мир можно изменить какими-то преобразованиями: экономическими, политическими... От перестановки слагаемых сумма не меняется, потому что какой толк повышать уровень жизни, если внутреннее состояние людей, их суть, сердцевина остается гнилой. Какая разница, какой уровень дохода у человека, если человек подлец или вор, ведь он будет продолжать и дальше вокруг себя создавать пространство несчастья.

Изменить мир можно только одним способом — это изменить мир внутри себя, изменить себя. И тогда, на одну семимиллиардную часть в мире станет легче дышать. И если этот процесс будет запущен, то он обязательно распространится не только на вас, но и на вашу семью, самых близких. А если этот огонь будет гореть еще ярче, то десятки, а по слову преподобного Серафима Саровского, тысячи людей смогут измениться вокруг этого огня благодати Божией.

Добровольчество — это действительно реальная возможность изменить себя. Каким образом? Во-первых, это возможность посмотреть на себя со стороны. Мы же все смотрим на мир изнутри, а еще — у нас на глазах, как правило, розовые очки. Мы видим мир совершенно искаженным взглядом, поврежденным, а кривое око на всё криво смотрит. Если мы смотрим на мир из окна быстро двигающегося автомобиля, то мы на нем даже не фокусируемся, мы его не замечаем!

Меня однажды поразила такая картина: дорога, перекресток и два ряда двигающихся машин и между ними едет человек на ко- ляске, он собирает милостыню. Тут из окна машины просовывается рука с сотней рублей, кладет и крепко пожимает его руку. Я ехал чуть сзади, и увидел лицо этого человека — оно было настолько пораженным и восхищенным. Он смотрел не на сотню рублей, а на свою руку, потому что с ним поступили по-человечески, отнеслись не как к бродяге или мошеннику, а как к человеку и прикосновением руки передали это человеческое тепло. Может быть, несколько десятков лет с ним никто так не здоровался, а только смотрел с презрением, с пренебрежением.

Чтобы посмотреть на себя со стороны, необходимо выйти из привычных условий жизни. Добровольчество нам такую возможность предоставляет, мы оказываемся в «таких» местах благодаря налаженной работе Службы Милосердия. Там, где живут совершенно другие люди, которых мы в привычной жизни не видим. Вы согласны, что мы практически не видим детей-инвалидов, которые живут в доме-интернате? Жизнь которых ограничивается лежанием в кровати и смотрением в потолок на протяжении, например, 14 лет. Просто потому что им здоровье не позволяет самостоятельно передвигаться, а в учреждении нет достаточного количества необходимых сотрудников, которые могли бы их регулярно выводить на улицу.

Или, например, взять дом для престарелых, который весь пропитан духом уныния, где собраны одновременно несколько сотен человек! Прожив свою жизнь — долго ли, коротко ли — но по итогу они оказались никому не нужны. И заботу о них взяло на себя государство, но государство — это же система, а не семья, поверьте, это не одно и то же.

Так вот: большинство из них — это старики при живых детях и внуках, просто они не нужны ни тем, ни другим. Кто-то просто решил свои жилищные вопросы, отправив своего родственника в дом престарелых. И это состояние души, когда они всё понимают, что никому не нужны, оно очень тягостно.

Вот тут и нужны наши добровольцы. Чтобы прийти в этот дом и подарить свою улыбку и радость, и почувствовать ту атмосферу, в которой люди живут годами. Вот это направленное действие — встать и прийти туда, где тяжело — дает возможность нашему сердцу немножко измениться. Человеческое сердце устроено как глаз у лягушки, который видит только двигающийся предмет. Так и наше сердце — оно точно также устроено.

Когда человек совершает нравственный поступок, он в этот момент начинает по-другому видеть себя и других людей. Его сердце становится более «зрячим» и в какой-то момент в угол зрения нашего сердца может попасть Господь. И если человек на своем пути встречает Бога — это самое дорогое сокровище и самая дорогая находка в жизни. И у человека начинается новая жизнь. И это самая выдающаяся польза, которая возможна от добровольчества.

Где прячется лекарство от уныния

Наш Бог — это Бог порядка, а не хаоса. Это мы, люди, создаем хаос. Бог же создает гармонию, в которой есть определенный закон, как в математике, как в снежинке — красота, четкость и ясность. И вся наша жизнь пронизана духовными законами. Удивительный духовный закон открывает нам Господь Иисус Христос: «блаженнее отдавать, чем получать». Человеку естественно отдавать и противоестественно жить в позиции эгоизма, себялюбия и получения. Чем больше человек отдает, тем больше человек живет. И этот закон действует во всех отношениях. «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется»: поделись своим временем, теплотой своей души, поделись радостью. И ты вроде как отдаешь, но приобретаешь гораздо больше.

Есть такое замечательное стихотворение, которое написала одна из сестер милосердия:

Бессмысленно пить горечи фужер,

Себя любимого лишь одного жалея.

Когда тоскливо станет на душе,

Попробуй вспомнить тех, кому труднее.

И, может быть, захочется помочь кому-нибудь

сердечным словом, делом.

Тоска болотная ускачет прочь.

А ты напишешь на асфальте мелом-

Спасибо, жизнь, за то, что я живой.

Живу и радую людей хороших,

И жизнь, как лес из песни всем родной,

Захлопает в зеленые ладоши.

Весь современный мир прожжен язвой уныния. Человек очень унывает, от этого он ищет, куда себя деть, как использовать свое время. За нас много что сейчас делает техника — белье стирает, обед готовит, пол пылесосит, посуду моет, доставляет из точки в точку. И у современного человека огромное количество времени, которое он не знает, куда деть. И это его настолько вымучивает, что он готов просто время убивать, часами впустую «сливать» время своей жизни. А времени-то не так и много. У нас всего в среднем 400 тысяч часов активной жизни. Мы с вами даже не миллионеры. И так бездарно тратить время может человек, который не знает, зачем он живет, находящийся в пустоте, в состоянии тяжелейшего уныния.

Добровольчество — это форма профилактики уныния, несчастья, безжизненности. Нужно найти тех, кому я себя могу отдать. Иногда меня спрашивают: а как стать добровольцем, где посмотреть пример? Посмотри на Господа нашего Иисуса Христа.

Он идеальный пример для добровольцев. Все свое время жизни Он бескорыстно и самоотверженно отдавал людям. Приходит Иаир и говорит: «Учитель, дочь моя при смерти». Он говорит: «Хорошо». То есть прямо здесь и сейчас Он оставляет все свои дела и идет к больному человеку, чтобы помочь.

Всякий раз, когда на душе бывает уныло — ищите возможность соприкоснуться непосредственно с бедными несчастными людьми. Иногда достаточно просто прийти к пожилому или одинокому человеку, к ребенку-инвалиду, просто побыть полчаса рядом, держа его руку. И в каком-то смысле, что-то важное и доброе может воскреснуть в его душе, вера в человека, вера в любовь, вера в добро.

У меня был такой опыт профилактики уныния. Я тогда служил в храме великомученика и целителя Пантелеимона. Когда ощущал тяжесть в душе, делал над собой усилие и шел в одно из отделений психиатрической больницы, расположенной рядом с храмом, где лежат тяжелобольные люди. Сначала помолимся, потом покроплю их святой водой, отвечу на какие-то вопросы. И от этого соприкосновения тяжесть с души уходила. Во-первых, ты видишь, что многим людям тысячекратно тяжелее, чем тебе. Во-вторых, за духовные усилия над собой Господь дает благодать, которая приходит и «немощная врачует и оскудевающих восполняет». У каждого человека обязательно должны быть в окружении такие люди, которым необходима помощь. Причем, это речь не про родственников, так как всякая забота о близких людях — это есть служение самому себе.

Мы создаем зону комфорта вокруг себя, а важна именно добровольная и бескорыстная жертва, готовность часть своей жизни отдать ближнему человеку, которому плохо. Несмотря на плотный график, всегда стараюсь находить возможность личного соприкосновения с больными людьми, с бедными людьми. Например, всегда с трепетом приезжаю в дом-интернат для детей-инвалидов для причащения детишек, находящихся в отделении милосердия, которые, в основном, прикованы болезнью к кровати, которые живут лежа. Есть еще несколько адресов, куда я также стараюсь приезжать по первому приглашению, потому что это важно для меня. Важно, чтобы душа не черствела, чтобы был личный контакт с людьми, которым нужна помощь. Я в этом убежден.