Екатерина Косточка: Мифы о добровольческом служении

Служба добровольцев Православной Службы Милосердия существует в Екатеринбурге уже семь лет. И за это время мы накопили целую коллекцию сложившихся в обществе стереотипов, так или иначе мешающих людям прийти в добровольчество. Вместе с Екатериной Косточкой, исполнительным директором Православной Службы Милосердия в Екатеринбурге, мы хотим развенчать эти мифы о добровольческом служении и дать объяснение понятию «доброволец», каким мы его видим. Ведь два корня в слове «добро-вольчество» изначально человека правильно мотивируют и направляют. Доброволец вкладывает в свою работу часть своей души, свое сердечное участие, в то время как слово «волонтер» мы воспринимаем как что-то более безликое. Попробуем разобраться?

Миф 1. Добровольчество — это молодежная тусовка

Добровольчество — это молодежное, волонтерское движение, объединяющее людей, не обремененных какими-то житейскими заботами, семьей и работой, проводящих таким образом свое свободное время. Это первый миф, с которым мы чаще всего сталкиваемся. Корни этого стереотипа уходят в наши представления из советского прошлого, когда были популярны истории из серии «Тимур и его команда». Конечно, существует какая-то доля молодых добровольцев, которых привлекает больше событийное волонтерство, где есть активное движение, яркая, запоминающаяся тусовка, событие, куда можно свободно зайти-выйти, как-то себя проявить, а потом вернуться в свой обычный ритм жизни. Но если говорить про социальное добровольчество, то в него приходят люди более зрелого возраста, чаще 30-40 лет, которые четко знают, для чего им это нужно.

Еще есть добровольцы «серебряного возраста», которые уже сделали карьеру, вырастили детей, воспитывают внуков. У них есть нерастраченная энергия, любовь и потенциал, которые можно реализовать в служении другим людям. Поэтому говорить, что добровольчество — это исключительно дело молодых, не правильно. Добровольчество — это состояние души, которое возможно в любом возрасте. Могут меняться форматы добровольчества, но если человек привык отдавать часть своей жизни другим людям, он может найти для этого способ в любом возрасте.

Миф 2. В добровольцы идут неудачники и «неженатики»

Звучит и такой стереотип, что добровольцы — это люди, которые не смогли реализовать себя в жизни. Например, в профессии — не смогли сделать карьеру или поступить в институт, либо в семейной жизни — не женился, не вышла замуж. И поэтому свое свободное время они отдают на служение другим людям. И в Службу добровольцев действительно приходят люди с нереализованным, нерастраченным потенциалом или еще не нашедшие свою половинку. И это очень сильные духом и энергичные люди. И как показывает опыт нашей работы, очень много людей нашло своего супруга (супругу) именно в среде добровольцев — кто-то на выездном сплаве, кто-то в паломничестве, на месте непосредственного добровольческого служения.

Кроме того среди добровольцев не мало и тех, кто очень загружен на работе или в семье. Многодетные родители, например. Им явно есть чем заняться в жизни. Порой человек не имеет избытка свободного времени, но он осознает необходимость делать добро, служить другим и изыскивает для этого свои внутренние ресурсы. А Господь его укрепляет, дает силы и возможности совершать дела милосердия.

Миф 3. Добровольчество — это однотипная бытовая помощь

Часто мы слышим, что добровольцы — это люди, которые изредка ходят к стареньким бабушкам и выполняют скучную, монотонную работу, например, покупают продукты и лекарства или помогают в уборке квартиры. На самом деле добровольчество — это неиссякаемый источник энергии и идей. Даже если человеку кажется, что у него нет особых способностей, талантов, у него всегда есть возможность раскрыть себя или чему-то научиться. Возможно, на основной работе он не смог проявить себя не потому, что у него нет способностей и талантов, а потому, что окружающая обстановка просто этому не способствовала, его ничто не провоцировало на поиск и раскрытие своих возможностей. А когда он приходит в добровольчество, то попадает в команду единомышленников, где люди стараются быть полезными и подопечным, и друг другу. И тогда смена обстановки, желание любыми способами помочь другому человеку, помогают найти в себе скрытые таланты. Например,он бухгалтер — целый день бумажки перебирает, а вечером переоблачается и устраивает детям праздник: готовится, рисует, лепит, творит.

Миф 4. Быть добровольцем не модно

Думаю, что большое заблуждение и в том, что добровольчество — это сейчас не модно, «посмотрите как мало добровольцев в полуторамиллионном Екатеринбурге». Это не так. Сейчас даже на государственном уровне делается все для его популяризации. Другое дело, что социальное добровольчество может быть не столь привлекательно, так как может вызывать некоторое опасение у людей: ведь нужно открываться чужому человеку, его боли, страданию, брать на себя какие-то обязательства, решать чужие проблемы. Да, это сложно. Если событийное добровольчество не требует от человека специальных профессиональных навыков, соблюдения правил, графика, техники безопасности, то в социальном добровольчестве к человеку предъявляются повышенные требования, его мера ответственности перед подопечными гораздо выше. Именно поэтому человек несколько раз подумает, прежде чем прийти именно в эту сферу.

Многие просто не знают, что входит в социальное добровольчество — не знают, как многогранно милосердие, как много форматов и возможностей для служения ближним. А ведь каждый доброволец может найти здесь то, что ему ближе: одним подопечным нужна какая-то бытовая помощь, гигиенический уход, другим очень важно внимание, участие, доброе слово.

Добровольчество действительно многогранно, в нем человек пытается выразить свою добрую волю, а какая она будет, в какой форме — вариантов много. Может быть, ты будешь ходить к бабушке и помогать ей прибираться, а может, рисовать и гулять с детьми, или помогать распечатывать на компьютере листовки, составлять базы данных, заниматься обзвоном. Главное не в формате, а в отношении к делу — в том, что ты делаешь это не ради себя, а ради кого-то другого.

Да, в добровольчестве очень сложно: это всегда отношения «человек-человек», причем оба стоят перед Богом. Здесь нельзя ничем прикрыться, когда ты один на один с чужой болью, проблемой, и рядом с тобой человек, за которого ты берешь ответственность. Милосердие нельзя сыграть. Для многих добровольчество — это способ узнать себя, потому что именно в стрессовой ситуации человек раскрывается таким, какой он есть на самом деле. Как, например, ты поведешь себя, когда ты ждал от подопечного благодарности, а получил претензию, или планировал только сходить в магазин, а пришлось полчаса слушать жалобы подопечной старушки на плохое здоровье, или подопечный просит сделать то, что ты не умеешь и никогда раньше не делал. Это вызов самому себе. Это шаг из зоны комфорта и это всегда интересно.

Миф 5. Добровольцы — это бесплатная рабочая сила

Кто-то считает, что добровольцы — это некая бесплатная рабочая сила, которую можно легко использовать. На самом деле человек больше получает, чем отдает: при общении с подопечными он получает новые знания, навыки, открывает новые способы самореализации, кто-то находит здесь новых друзей, а кто-то и Бога. Именно это наиболее важно и ценно. Господь каждому посылает по его сердцу: кто-то находит семью, у кого-то рождаются дети. И сколько добровольцев, столько разных интересных историй. Многие люди говорят, что приходят в добровольчество за настоящим: что их светская, обычная жизнь очень формализирована, и все отношения с людьми находятся в рамках этой жизни, а именно здесь, в добровольчестве, настоящая жизнь, настоящие, живые, не формальные отношения, настоящая боль и радость. И многие идут в добровольчество, чтобы проверить, испытать себя.

Действительно, наша светская жизнь благодаря современным технологиям полна призрачного, наносного. Из нее вытесняется простота и душевность — эти базовые ценности. Но они никуда не делись, их просто затерли, ширмочкой закрыли, отвлекли от них внимание разноцветными «тряпочками и картинками». Тогда как душа человека тоскует по настоящему, по тому, что заложено в нее Богом. И когда человек понимает, осознает это — иногда через скорби, иногда через какую-то саморефлексию — то приходит в добровольчество. Каждый своим путем.

Миф 6. Добровольчество — это «как умею, так и помогаю»

И последний стереотип, что добровольчество — это некая самодеятельность из серии «кто во что горазд», как умею, так и помогаю. На самом деле, в этой сфере всегда есть куда расти. Учиться новому, помогать более оперативно, профессионально, качественно. Учиться коммуникациям с подопечными, осваивать новые технологии оказания помощи: те же новые инвалидные коляски, например, оборудование для реабилитации и прочее. Осваивать новые технологии фандрайзинга: уже не просто ходить с коробочкой по городу и собирать на подгузники для детей, а объединяться с единомышленниками и, используя их профессиональные навыки, создавать сайт, работать в социальных сетях, использовать платежные системы. Теперь это стало доступно не только благотворительным организациям, но и волонтерским объединениям. Некоммерческий сектор растет, и в нем всегда будет место и тем, кто профессионально занимается благотворительностью, и тем, кто на добровольных началах объединяется в инициативные группы или просто сам хочет менять мир к лучшему. Было бы желание расти и развиваться в этом направлении.