Человек доброй воли: от хобби к профессии

Каждую субботу в небольшом домике на территории Собора Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе в Екатеринбурге собираются с виду обычные горожане: студенты и пенсионеры, менеджеры и домохозяйки, одинокие и семейные. Объединяет их одно: все они люди доброй воли, которые часть своего свободного времени, сил и энергии, знаний и опыта без всякого принуждения готовы отдавать тем, кому в данный момент нужна помощь и поддержка, — подопечным Православной Службы Милосердия в Екатеринбурге. И так устраивается, что и дело находится для каждого добровольца, и доброволец для всякого дела. Найти свой путь в огромном море проектов и направлений им помогает руководитель Службы добровольцев Анастасия Казаринова, которая считает, что добровольчество полезно не столько для других, сколько для самого себя.

Анастасия, как у тебя самой возникло желание стать добровольцем?

- Когда воцерковляешься, очень хочется помогать. Думаю, что таким путем шли и идут очень многие люди доброй воли. Шесть лет назад я оказалась среди организаторов конференции «Благотворительность на Урале». И меня очень заинтриговал рассказ представителей компании «Кока-Кола» о том, как у них организована благотворительность. Как в Новый год они ходят в детские дома и поздравляют детишек с праздником. Сколько радости испытывают и дети, и благотворители. И я подумала: «Вот бы и мне так». Эта тема так глубоко меня тронула… что было просто не удержать. Я решила, что хочу работать именно у них, чтобы вместе с ними помогать детям в детских домах. Прошла даже несколько собеседований. А потом выяснилось, что такие акции они проводят исключительно раз в год. Тогда я поняла: благотворительность существует очень событийно. И чтобы делать добрые дела, совсем не обязательно работать в «Кока-Кола». Так я начала искать себя. Пришлось пройти долгий путь осознания и понимания, что важно и нужно лично для меня. Сейчас мне 30 лет. И я благодарна за то, что есть у меня и что я делаю.

Сначала кажется, что успех в добровольчестве — это когда тебе удалось изменить мир. Потом приходит понимание, что внешний мир меняется мало, а вот внутренний — кардинально и очень неожиданно.

С чего началось твое добровольчество?

- В 2014 году в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов» я стала преподавать предмет «Мировая художественная культура» для 10 и 11-х классов. И по сей день это послушание выполняю. А когда вокруг меня появилась молодежь, мы решили делать добрые дела не по графику, а здесь и сейчас. Так появилось молодежное движение при администрации города Верхняя Пышма: мы придумали и реализовали несколько волонтерских проектов для подростков 15-17-ти лет. Между путешествиями и работой я ездила с группой энтузиастов в детский дом недалеко от Нижнего Тагила, где живут дошколята. Четыре раза в год мы приезжали к ребятишкам, привозили подарки, ставили для них спектакли и просто радовались встрече с ними.

А в Православную Службу Милосердия я попала случайно: просто хотелось участвовать в более масштабных проектах. Когда пришла сюда работать, то поняла, что Служба добровольцев требует полной отдачи сил и энергии, и совмещать это служение с еще какой-то мирской работой уже невозможно.

Ты руководишь добровольческой деятельностью более 500 человек, которые участвуют в 22 различных проектах. Что требуется лично от тебя?

- Я помогаю новичку найти себя в нашей большой службе. Вместе с духовником Службы добровольцев провожу собеседования и распределяю добровольцев по проектам. Ведь очень важно предоставить человеку не только возможность для доброго дела, но и поле для реализации его талантов. А для этого нужно познакомиться, предложить попробовать свои силы в разных проектах.

Для чего тебе такая беспокойная профессиональная жизнь?

- Для чего я это делаю? Потому что это мое служение Богу и Церкви, это путь, по которому лично мне нужно пройти, чтобы стать другой, стать лучше. Передо мной вставал вопрос: «Если ты это делаешь за деньги, то это уже не добровольчество?» Но с другой стороны, если ты умеешь делать что-то и есть потребность в таком работнике, то нужно идти и делать. Делать честно, профессионально. А то, что эта работа беспокойная — значит, это нужно мне для спасения.

Другое дело, что особенности работы не должны сказываться на взаимоотношениях с близкими людьми. У меня был период, когда мои родные забили тревогу: «Мы тебя практически не видим!» И это одна из распространенных ошибок любого добровольца. Важно вовремя пересмотреть приоритеты и выстроить рабочий график так, чтобы и дело делалось, и близкие не страдали.

Сталкивалась ли ты с непониманием со стороны друзей?

- Конечно. Однажды мой знакомый иностранец, узнав, чем я занимаюсь, сказал с усмешкой: «Ну, милосердная ты моя». Многие знакомые до сих пор иронично и снисходительно относятся к моему жизненному и профессиональному выбору. Главное, что родственники этот выбор уважают, а друзья — понимают. Остальное не так важно.

Можно ли, работая в сфере добровольчества, думать о каком-то карьерном росте или успехе?

- Сначала кажется, что успех в добровольчестве — это когда тебе удалось изменить мир. Потом приходит понимание, что внешний мир меняется мало, а вот внутренний — кардинально и очень неожиданно. Если бы несколько лет назад мне сказали, что я буду заниматься добровольчеством, я бы подумала: «Это как-то не востребовано». А оказывается, что это востребовано. Востребовано людьми и, в первую очередь, полезно для самого тебя. Наверное, поэтому так много разных людей приходят в ряды добровольцев.

Сейчас я понимаю, что людям нужны не «правильные слова» о добре и милосердии, а реальные дела. Именно в делах сердце раскрывается. Я испытала это на себе и рекомендую попробовать и другим. Это правильный путь, я уверена!

Молодежь сегодня часто обвиняют в эгоизме и стремлении к комфорту, мы же имеем дело с другими людьми. Мне часто в социальной сети пишут люди, которые «хотят помочь, но не знают, как это сделать». Вот наша задача и состоит в том, чтобы сводить вместе тех, кому нужна помощь, и тех, кто хочет помогать.

Кто может стать добровольцем?

- Мы ждем тех, кто не боится быть в центре разных замечательных событий, любит знакомиться и общаться с людьми, стремится работать в творческом и дружном коллективе, кто учится видеть смысл своей жизни, кто хотел бы духовно развиваться вместе с сотрудниками, добровольцами и друзьями Службы Милосердия.