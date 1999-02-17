Ограниченность в движении — не повод для уныния, а вызов

Когда начинается жизнь человека? Есть ответ природы, есть версия юристов, есть, в конце концов, конкретный день рождения. Но все эти вешки от самого человека не зависят. И может показаться, что человек и впрямь невольник даже в своей собственной жизни, что ни одной глобальной проблемы он сам решить не может…

Нет, может! Когда совсем тяжело, когда определенный период жизни прожит и итог совсем не тот, когда опускаются руки и начинает унывать сердце — именно в такой момент человек может САМ положить начало своей новой жизни!

...Молодой мужчина в инвалидной коляске движется по весенней улице. На пути множество серьезных и совсем незаметных непосвященному глазу препятствий — бортики, провалы и трещины в асфальте, камни, лестницы. Загололедившая дорога. Колеса прокручиваются, машины вот-вот возьмут с места, мощными рывками мужчина вгоняет коляску на бортик и продолжает путь. «Давайте помогу!» — «Давайте. А здесь я уже сам, спасибо». Он сам едет помогать...

В 38 лет после перенесенного заболевания Григорий оказался в инвалидной коляске. Было очень тяжело смириться с таким положением и осознавать, что теперь нужно учиться жить по-новому. Очень помогла поддержка мамы, сестры и племянницы. И главное — вера придавала ему сил. Григорий и до болезни был верующим человеком. А после того, как случилась эта беда, его вера в Господа не только не покинула его, но и еще больше укрепилась.

В Соборе Успения Пресвятой Богородицы (что на ВИЗе в Екатеринбурге) к Григорию подошел руководитель епархиальной Службы помощи бездомным и предложил: «Хочешь подоброволить немножко?» — «Хочу». После службы он подвез Гришу до дома и спросил у его мамы, не против ли она, чтобы Григорий включился в работу проекта «Автобус милосердия». Мама была только «за»!

А дальше все произошло очень быстро. Вот и первая добровольческая смена Григория в Автобусе Милосердия, который приезжает на ул. Пехотинцев к благотворительной столовой. Здесь всем нуждающимся оказывают доврачебную помощь, выдают одежду, обувь, средства гигиены, талоны в санпропускник, на флюорографию. Григория встретили сотрудники Автобуса милосердия — руководитель проекта, водитель и сестра милосердия — показали рабочее место и объяснили, что делать. Задача Гриши — вносить данные о бездомных в специальную компьютерную программу.

Он искренне недоумевал, видя поток бездомных: «Как можно жить на улице? Что случилось? Как выгнали из дома? Почему ты домой не звонишь?!» И получилось так, что он немного унывал от своей ограниченности, а тут столкнулся с действительно печальной жизнью бездомных людей.

Гриша — очень светлый и решительный человек, Большой Лучище, как некоторые друзья его величают. Решительность его не зависит ни от чего бытового. Например, без смущения принял участие в акции «Подари радость на Рождество». Встал на входе в гипермаркет и раздавал листовки. Пройти мимо человека в инвалидной коляске и футболке добровольца невозможно. Были периоды, когда к нему целая очередь посетителей выстраивалась, чтобы взять листовку или задать вопрос о подопечных Службы Милосердия.

Гриша, почему ты ответил: «Хочу быть добровольцем» и не подумал обстоятельно про все «но», которые могли возникнуть у тебя?

- Доброволить решился по одной простой причине, состоящей из двух: хотел выйти из уныния, и второе — Господу Богу послужить. Встанешь когда пред Ним, а Он у тебя и спросит: «Что ты сделал доброго, хорошего?» А я что Ему в ответ? Ничего не сделал, дома сидел, ждал, когда придет ко мне кто-нибудь и поможет. Мне, конечно, помогают многие... Но мне ведь и самому добро хочется делать, а не только, чтоб мне делали. Вот и пошел в Православную Службу Милосердия, чтоб бездомным помогать.

Человек хрупок, я это понял на себе. Он может быть горой мускулов, но в один момент он может оказаться в инвалидной коляске или на улице. Бездомные живут озлобленной жизнью, но в них все же есть добро. Я это увидел. Они смотрят на меня и жалеют, благодарят Бога за то, что они могут ходить. А я смотрю на них, их жалею и благодарю Бога за то, что Он дал мне такой подарок — я могу бездомным хотя бы немного помочь.

О чем ты мечтал в детстве?

- Мечтал стать космонавтом, пожарным или дальнобойщиком. Но больше — дальнобойщиком.

А сегодня есть ли у тебя мечта-цель?

- Есть! Видеть волю Божию о себе.

Поделись собственным опытом: как начать делать дело, если кажется, что преград очень много, и главная — это собственная лень или нерешительность?

- Ох, как было б хорошо: да на диванчике, да в рай под ТВ, да с книжечкой! Как начать делать дело? Преодолеть и заставить себя. Преград много, но большинство вымышленных. Да, вы устали, вам хочется отдохнуть: у телевизора поваляться, почитать, кому-то и покрепче чем расслабиться, но ведь от этого сил не прибавляется.

Больше скажу, что с каждым таким разом их все меньше и меньше. А если у тебя лень? Лень сильна в своем выражении. От нее человек плесенью покрывается. Видели фрукт, покрытый плесенью? А что с ним дальше происходит? Он теряет свой прекрасный вид, аромат, вкус и становится скукоженным, дурнопахнущим, который только и годится на выброс.

Так и с человеком. Если он не решится на несение своих человеческих обязанностей, о которых говорит Господь, так и он будет не пригоден для Царствия Божия уже здесь. Царство Небесное силой берется! Силы берутся только тогда, когда вы что-то делаете для других. Вот откуда они берутся в те моменты? Да Бог дает! И радость появляется, и скука уходит, и энергии больше на дела домашние. Да и Бог помогает. А если ты никому не помогаешь и добро не творишь, то чего ты ждешь? Ты вопиешь, а тебя не слышно. Хочешь, чтобы было по-другому? Решайся!

Вот такое осознанное начало новой жизни. Добрый и душевный человек, умеющий сопереживать, Григорий ответственно подошел к своему добровольческому труду. Он всегда улыбается, если не внешне, то глазами и своим сердцем великим. Очень сопереживает подопечным и убежден, что нужно прилагать все усилия, чтобы бездомных было меньше. А ограниченность в движении — это не повод для уныния, это призыв к действию!