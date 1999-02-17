О добре и зле добровольцев

Наше время отличается тем, что идет упорное, целенаправленное смешение представлений о добре и зле. Многим молодым людям уже очень трудно различать, где добро, а где зло, хотя понятия добра и зла заданы изначально нашим языком и являются шкалой оценок всего, с чем сталкивается человек в своей жизни.

Сергей Иванович Ожегов в толковом словаре дает такое понимание добра:

1) все положительное, хорошее, полезное;

2) благо, благополучие

В славянском алфавите есть буква «добро», которая является символом чистоты и добродетели, к которой должны стремиться люди, любящие Бога. На вопрос, как узнать, что человек любит Бога, нам дан ответ в Евангелии: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам».

Так вот, к чему всё это про добро? Да ведь слово «доброволец» состоит из двух слов — добрая воля, то есть доброволец — тот, кто поступает по доброй воле, а значит по воле Бога. То есть уже с этим словом связаны представления о добре, о Боге, его заповедях и его воле. Давайте попробуем разобраться, кто такие добровольцы. Существует две точки зрения на добровольцев. Первая: добровольцы — святые люди, которые жертвуют своим отдыхом и временем, делая добро другим людям. Вторая: добровольцы — невротики и неудачники, которые идут решать свои проблемы за счет других людей.

Результаты современных психологических исследований говорят о том, что добровольцы стремятся быть социально полезными, способствовать изменениям в обществе, осознают себя активными, доброжелательными, ответственными за свою жизнь, сильными и уверенными в себе личностями, умеющими принимать решения. Их отличает более высокий уровень организаторских и коммуникативных способностей, высокий уровень социального интеллекта, коммуникативная компетентность, устойчивые интересы, порядочность, высокий профессионализм и удовлетворенность своими достижениями. То есть можно сделать вывод, что добровольцами чаще становятся «зрелые, состоявшиеся» личности. Все замечательно с гуманистической точки зрения.

Можно порадоваться, если ты уже доброволец. Но с точки зрения православной психологии наши замечательные добровольцы могут оказаться, и часто оказываются, в опасной ситуации. Под внешними альтруистическими мотивами зачастую прячутся, как занозы, нераспознанные страсти тщеславия и гордости. Доброволец делает добрые дела, получает внимание общества и благодарности подопечных, подтверждает свою значимость, укрепляет свое собственное высокое суждение о себе, и таким образом, незаметно для себя все больше и больше становится непроницаемым для истинного познания себя.

То есть, совершая внешне действительно нужные и добрые дела, доброволец подпитывает свое тщеславие и, тем самым, незаметно все больше калечит себя.

Добрыми делами можно гораздо быстрее навсегда убить свою совесть. То есть добро, которое делается без Бога, из любых эгоистических соображений может обернуться злом для человека.

«Как сгнивший плод бесполезен земледельцу, так добродетель гордого не нужна Богу», — говорит Нил Синайский.

Поэтому любому человеку помогающих профессий, в том числе и добровольцам, важно не только помогать ближнему, но и наблюдать за своим сердцем и задавать себе почаще вопрос: ради чего я это делаю? Богу важно не само делание добра, а намерение, состояние сердца, с которым человек творит добро. Об этом говорят многие святые отцы. Например, преподобный Максим Исповедник пишет: «Во всех наших делах Бог смотрит на намерение, для Него ли мы делаем их, или ради иной причины». А от намерения сердца зависит к святости ли стремится доброволец или к самоутверждению и решению своих комплексов за счет ближнего.

Добровольцу надо всегда помнить, что добро гуманиста и добро верующего человека выглядят внешне одинаково, но результат и последствия разные.

Надежда Гавриловна Валинурова,

кандидат психологических наук, доцент,

руководитель Службы психологической

помощи «Ладья»

при Отделе социального служения

Екатеринбургской епархии

Телефон: +7 (952) 142-26-46 (диспетчер)

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