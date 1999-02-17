Сегодня я — твоя мама

Проект «Мама на час» Православной Службы Милосердия был создан для помощи детям, которые остались без попечения родителей и которым нужно пройти медицинское обследование или лечение в больницах Екатеринбурга. Без сопровождения взрослых ни одно медицинское учреждение их не принимает, поэтому наши добровольцы организуют круглосуточное нахождение с ребенком, пока он проходит лечение. Проекту уже шесть лет, а люди, которые в нем трудятся, утверждают, что с каждым ребенком они прожили самостоятельную полноценную жизнь.

Римма Зарипова прочла в газете статью о проекте «Мама на час» и поняла, что это для нее. В семье все благополучно, сын вырос, внуков пока нет, должность руководящего работника в банке в прошлом, время есть. Поэтому недолго думая, Римма позвонила по телефону Службы Милосердия, прошла собеседование и вот уже два года является незаменимым помощником, постоянство и ответственность которого просто восторгает.

— Хочется помочь детям. Взять к себе ребенка из детского дома у меня нет возможности, а таким образом помочь детям я могу. Для любого ребенка больница — это стресс, а если ребенок один, если ему не на кого опереться… стресс многократный. Поэтому для них большая поддержка во время лечения, перед и после операции, если именно к ним приходит человек. Даже в детском доме они зачастую не получают такого индивидуального искреннего внимания. Ребенок начинает быстрее поправляться, даже глаза оживают, начинают светиться.

По-своему каждый случай сложный, ведь детям предстоит операция. Однажды в онкологии лежала девочка, за которую мы все очень переживали. У нее было четыре химиотерапии до операции и четыре после. Но это был такой стойкий ребенок, полный жизненной энергии. Она мужественно переносила все процедуры, как даже взрослый не смог бы. Настоящий ангел, радостный и дружелюбный. Ее вся больница очень любила. Хотя она была из неблагополучной семьи. Родителей лишали родительских прав и при оформлении девочки в детский дом обнаружили эту болезнь.

А недавно мы дежурили с восьмимесячным Мишенькой, который перенес операцию на сердце. Забавно видеть как развивается малыш, как он открывает для себя новый способ выражения эмоций — то опускает кончики губ и делает обиженное личико, то складывает губки трубочкой, то удивленно поднимает бровки. Все это обычные мамы ежедневно видят и складывают с сокровищнице своей памяти. У Миши мамами были добровольцы.

Каждый ребенок уникален. Когда глядишь в их глаза, то мир переворачивается, и ты готов все для благополучия ребят. Ну, если не все, то хотя бы несколько часов сделать счастливыми. Душа болит, за то, что так часто у нас еще бросают детей, отказываются от них, оставляют без помощи. Что усыновителей не так много, чтобы совсем не нужными были детские дома.

Наталия Михайлова пришла в проект, увидев рекламный плакат в магазине. Историк по образованию, помощник генерального директора, она постоянно берет смены дежурств в проекте «Мама на час». Считает, что никакой особенной подготовки для мамы на час нет — нужно лишь выспаться, прийти и подарить ребенку тепло и внимание.

— Во время дежурства мы постоянно чувствуем поддержку врачей, координаторов, сестер милосердия из направления «Помощь детям», поэтому смены проходят спокойно. Главная трудность — это когда ты успеваешь полюбить ребенка и тебе трудно с ним расставаться, когда ваши пути расходятся.

Полуторогодовалую Ларису, несшую крест онкологии, мы сопровождали долго. Она очень стойко переносила свои страдания. Когда добровольцы только-только познакомились с Ларисой, она сама не умела кушать и пить из кружки, делала большие глотки и захлебывалась. Видимо, к этому возрасту только из бутылочки пила. Я пришла на дежурства с ней на сразу и я помню: меня поразило, что такой маленький ребенок так аккуратно ест и вытирается салфеткой.

Я ее полюбила всем сердцем. По мере нашего знакомства я увидела ее и с другой стороны. Активная, улыбчивая, милая, жизнерадостная, непоседливая, немножко требовательная, с ней всегда можно было договориться. Когда она научилась надевать ботинки, это стало ее любимым делом: дашь ей ботиночек или носочек, она сидит, старается засунуть ножку, не получается, но она не сдается. Мы с удовольствием гуляли и изучали окружающий мир. Потом она научилась изображать различные эмоции и экспериментировала с окружающими. Когда ей сделали операцию, она как-то сильно повзрослела. Взгляд у нее изменился, стала тихая, серьезная, но не плакала.

После того, как мы расстались, я плакала и месяца два просто не могла выйти доброволить. Это был мой первый добровольческий опыт, и мне досталось это маленькое чудо. Благодарю Бога за это. Я перестала бояться детей, поняла, что материнство прекрасно, что чувство материнской любви намного сильнее повседневных трудностей, обязанностей по уходу за ребенком или проблем с его воспитанием.

Алена Демина несколько лет назад была директором предприятия, помогающего подопечным Православной Службы Милосердия.

— Господь так управил, что я пришла в Службу в качестве добровольца. Теперь я понимаю — мы нужны этим детям, а они нужны нам. Мы для них — поддержка, они для нас — ключ для духовного роста. Хотя «ключик» этот — очень маленький и беззащитный, несчастный человечек, которому хочется помочь. Особенно эту беззащитность осознаешь, когда ребенку делают операцию, и мы навещаем его в реанимации. Так вот хочется не только положенное время там с ним проводить, но и постоянно.

Первым моим подопечным был мальчик с тяжелейшей формой ДЦП… Филипп. Когда я впервые его увидела, то даже боялась взять его на руки. Мне казалось, что я тем самым причиню ему боль. Помню, что я даже задумалась, смогу ли я вообще быть «мамой» -добровольцем. Я отправилась в храм и поделилась своими переживаниями с батюшкой. Он меня успокоил и отрезвил, сказав: «Ты сможешь, постепенно научишься. Только не надо придумывать себе, что ты всех этих детей должна будешь забрать домой» (а у меня, действительно, такие мысли были). Помогла также доброволец, передающая мне смену, она показала, как легко можно переодевать ребенка, у которого жестко выгнуты в разные стороны ручки и ножки. Ну и конечно, очень выручают врачи и медперсонал, именно к ним я бегу в первую очередь за помощью в какой-то сложной и непонятной для меня ситуации (например, когда ребенок неожиданно начинает задыхаться). Тут главное — не растеряться!

Недавно я дежурила с девочкой Кристиной. Она после операции находилась в реанимации и почти постоянно спала. Но периодически она открывала глаза и искала меня:

— Ты здесь?

— Здесь

— А если я усну, ты будешь здесь?

— Буду.

Так мы с ней и провели ночь. А когда таких дней и ночей много, то получается, что с каждым ребенком мы проживаем целую жизнь. И потом мы переживаем при расставании, волнуемся о том, как сложится дальше жизнь этого ребенка (особенно, когда его переведут из дома малютки в дом-интернат для детей-инвалидов), и все равно болеем сердцем о том, что наша помощь, любовь и забота — это капля в море, а самое главное — чтобы у ребенка появились настоящие родители.