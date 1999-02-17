С этого дня мы — оптимисты!

История о том, как изобретательный доброволец нашел подход к «сложному подопечному».

Рекламный слоган «мы такие разные, но все-таки мы вместе» очень часто подходит для дружеской компании, семьи или трудового коллектива. Но нам кажется, что особенно он к лицу добровольцам екатеринбургской Православной Службы Милосердия. Мы сами иногда удивляемся, насколько разных людей объединяет стремление к добру. Кто-то спокоен и исполнителен, кто-то фонтанирует идеями, один умеет ненавязчиво поддержать, а другой стремительно заражает оптимизмом. Сегодняшняя наша история про «сложную подопечную» и изобретательного добровольца. Елена Владимировна Шмелева сумела реализоваться в профессии (она возглавляет юридический отдел филиала московского банка) и при этом создать и сохранить чудесную семью. Муж, дети и уже двое внуков — стоит лишь вспомнить о них, как настроение сразу улучшается.

В Службу Милосердия Елена Владимировна пришла около года назад и сразу заявила — «помогать хочу одиноким старикам, дайте мне патронажный адрес!» Так она познакомилась со Светланой.

Светлане 64 года. Ее основной диагноз — инсулинозависимый сахарный диабет — повлек за собой целый набор болезней. Она уже лишилась ног — их ампутировали до колен. А около полугода назад развилась тяжелая почечная недостаточность. Светлане необходимо три раза в неделю ездить в клинику на процедуру гемодиализа, без которой она просто умрет. При этом пьющий сын, который ни в чём не может помочь. Непростая ситуация, беда...

— Поначалу главная помощь, которая требовалась от меня, — возить Светлану на гемодиализ. — Рассказывает Елена Владимировна. — Когда у меня родились внуки, а Светлану на процедуры стало возить социальное такси, мы договорились, что я буду приезжать к ней, когда она будет в этом нуждаться. В основном привожу ей продукты, иногда прибираюсь. Вот недавно отдала в починку очки. Иногда она просит помочь покрасить ей волосы, оплатить коммунальные квитанции, найти в магазинах тушенку определенной марки, которую она любит. То есть я делаю то, на что мы в быту особого внимания не обращаем, а безногому человеку это доставило бы серьезные хлопоты.

Помню наши первые встречи. Светлана явно воспринимала меня как «жилетку», в которую можно и нужно плакать. А я её как-то сразу прервала, сказав примерно так: «Неконструктивные стоны и жалобы с вашей стороны ничего не могут изменить в лучшую сторону, смысла в них никакого нет. Хотя у меня ноги ходят, но жизнь тоже бывает не сахар. Поэтому предлагаю больше не плакаться! На самом деле у нас всё хорошо: мы обе живы, у нас есть возможность жить, дышать, просыпаться, что-то делать».

Вот с тех пор у нее совершенно нет желания жаловаться мне. Да, характер у моей подопечной непростой, но я делаю большую скидку на ее болезни. К тому же у меня у самой мама уже пожилая и тоже «с непростым характером». Поэтому я к таким «характерам» отношусь совершенно спокойно. Когда прихожу, то стараюсь принести Светлане добрую порцию хорошего настроения. Мы рассказываем друг другу забавные истории из жизни, делимся наблюдениями, много смеёмся. Иногда она мне доверяет свои женские секретики как своему человеку. А я ей рассказываю про свою семью, так как она интересуется.

Мне кажется, что и моя жизнь изменилась с тех пор, как я начала помогать на патронажном адресе. Честно говоря, до этой встречи я не имела дела с инвалидами-колясочниками. Я увидела, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют ничем не ограниченное желание жить. Они на самом деле очень сильные. Тогда какое право унывать имеем мы, здоровые люди?!

К чему должен быть готов доброволец, приходящий на патронажный адрес?

— В первую очередь, к тому, что там живет конкретный, а не выдуманный нами человек. Он может быть со сложным характером, с неприятными для тебя манерами поведения или привычками. У меня в первое время сразу пропал оптимистический запал. Оказалось, что бывает очень сложно угодить, удовлетворить какие-то потребности. Например, невозможно идеально, как просит подопечный, вычистить плиту, которую никто не чистил много-много лет.

Нужно быть готовым к замечаниям, претензиям или недопониманию. Например, вы предлагаете выбросить все стеклянные банки с балкона, которые никогда не пригождаются, а только загромождают балкон. Предложение здравое, а в ответ вы слышите категорическое «нет» и не понимаете, в чем дело? Тут нужно смириться и развернуть ситуацию опять же в сторону оптимистического решения: «Хорошо, мы так упакуем и расставим ваши банки, что приятно будет выходить на балкон».

Мне кажется, что патронажное добровольчество противопоказано человеку с высокими амбициями и желанием всегда настаивать на своем. В нашем случае главный — это подопечный. Но к любому подопечному можно найти подход, как к ребенку, выяснив его особенности и пользуясь ими для того, чтобы убедить его в чем-то хорошем. Это даже интересно. Ведь лучше убедить человека, оставаясь спокойным и мудрым, чем прямолинейно и грубо «причинять добро» ближнему.