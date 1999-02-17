Какую диету назначить при сахарном диабете? Какими должны быть в норме пульс и частота дыхания у взрослого человека и что такое гипертензия? Ответы на эти и многие другие важные медицинские вопросы сестрам милосердия Екатеринбургской епархии помогают найти на специальных курсах, организованных в Свердловском областном медицинском колледже.

Первая сотня

В служение милосердия приходят люди самых разных профессий, но, как показывает практика, сестрам, несущим свое служение в больницах и на патронажных адресах, навыки профессионального медицинского ухода за больными оказываются необходимы. И без специального образования в этом деле просто не обойтись. Ведь даже самые элементарные медицинские манипуляции может проводить только тот, кто получил профессиональное обучение.

18 августа 2016 года в Екатеринбурге состоялось торжественное вручение свидетельств о прохождении обучения по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу» тем, кто стремится в своем служении людям лечить и тело, и душу — настоящим и будущим сестрам милосердия.

В Свердловском областном медицинском колледже это уже пятый выпуск младших медицинских сестер для Екатеринбургской епархии. Сестер милосердия и добровольцев направляет на обучение Отдел социального служения епархии. За это время профессиональное медицинское образование здесь смогли получить 100 человек в возрасте от 25 лет до 71 года, причем абсолютно бесплатно: все эти годы оплачивать обучение сестер милосердия помогает благотворительный фонд «Синара» (Екатеринбург).

Интересно, что в предыдущие годы учебу в медколледже проходили в основном сестры из сестричества милосердия святого великомученика и целителя Пантелеимона при епархиальном Отделе социального служения. Пятый же выпуск уникальным тем, на обучение были приглашены 19 представителей от 10 приходов Екатеринбургской епархии.

А в ноябре 2016 года в медколледже началось обучение уже шестой по счету группы студентов, которые будут нести социальное служение на приходах Екатеринбургской епархии.

Профессиональный подход

Программа курсов весьма насыщенная. Каждую неделю по девять астрономических часов. За это время, кроме знаний об уходе за пациентами, в том числе за детьми и пожилыми людьми, они осваивают такие дисциплины как анатомия и физиология, основы фармакологии и другие. Казалось бы, зачем? Ведь в задачи сестер милосердия не входит проводить диагностику и назначать лечение. Но в деле ухода за больными есть множество нюансов. И сестре важно знать, как проводятся различные медицинские процедуры, чтобы подготовить к ним подопечного, а также научиться самой проводить такие манипуляции как смена белья, измерение температуры, артериального давления, подсчет пульса, перемещение пациента, чтобы они были безопасными не только для подопечного, но и для самой сестры.

Поэтому слушатели курсов изучают инфекционные заболевания и особенности влияния тех или иных лекарственных препаратов на человеческий организм, обучаются оказанию доврачебной неотложной помощи и постигают нюансы ухода за пациентами разного возраста с различной патологией. То есть студенты осваивают тот медицинский минимум, который должна уметь осуществлять младшая медсестра. Закрепить знания помогает практика, которую необычные студенты проходят в медицинских учреждениях и на сестринских постах Православной Службы Милосердия в Екатеринбурге.

Каждая сестра может стать для больного и немощного той горящей свечой, соприкасаясь с которой они будут обретать самое дорогое сокровище — Господа нашего Иисуса Христа.

Полученное здесь профессиональное образование позволяет в дальнейшем работать по данной специальности. Выпускницы прошлых курсов, к примеру, уже трудятся в различных учреждениях здравоохранения Екатеринбурга.

Не просто сиделка

Но не нужно забывать, что к сестре милосердия предъявляется требований больше, чем к обычной медицинской сестре. Она не просто сиделка. Это помощница в деле спасения.

Поэтому немало времени в программе обучения отводится на то, чтобы помочь слушателям курсов разобраться в духовных вопросах милосердия. Вместе с отцом Сергием Вогулкиным во время лекций они повторяют основы православной веры, узнают, как самой сестре сохранять свою душу в служении живой и радостной, стараются ответить на самые острые и сложные вопросы, которые могут быть заданы подопечными. Ведь от того, насколько четко ответит сестра на самые животрепещущие вопросы, будет зависеть, найдет ли человек духовное утешение в страдании, придет ли ко Христу, успеет ли с Ним примириться. Пожалуй, это и есть самое важное в служении сестры милосердия, самое главное, что она может принести людям — помочь им обрести Бога в боли, помочь научиться благодарить Его за физические и душевные немощи, которые Господь попустил. Ведь невозможно всех вылечить, накормить и одеть, как и избавить мир от болезней и смерти. Невозможно даже помочь больным в том смысле, в котором они бы хотели, чтобы им помогли, потому что хромые хотели бы ходить, а слепые — видеть.

Как заметил духовник Православной Службы Милосердия в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко, каждая сестра может стать для больного и немощного той горящей свечой, соприкасаясь с которой они будут обретать самое дорогое сокровище — Господа нашего Иисуса Христа. Ведь когда человек, даже оставаясь немощным и больным,находит опору во Христе, его жизнь преображается, приобретает смысл и радость.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

По доброй традиции митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл дал свое благословение и напутствие сестрам, начинающим обучение в медколледже: — Думаю, каждый из вас уже знает, на что он идет. И очень хочется верить, что ваше сердце не дрогнет и тот крест, который вы взяли на себя, донесете до конца. Донесете с благодарностью и любовью к Богу и к тем несчастным людям, которым вы будете помогать. Божие благословение да пребывает с вами.

Наталья Дмитриевна Левицкая, президент благотворительного фонда «Синара»

— БФ «Синара» реализует совместные проекты с Православной Службой Милосердия Екатеринбургской епархии на протяжении уже десяти лет. Это сотрудничество состоялось, прежде всего, потому, что люди, которые работают в Службе, четко понимают, как они намерены оказывать помощь больным детям, пожилым, одиноким, инвалидам, бездомным людям, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Один из самых первых наших проектов — это «Сестричество милосердия». Он задумывался как нечто большее, чем организация ежегодного обучения на базе Свердловского областного медицинского колледжа на курсах младших медицинских сестер по уходу. Идея, которой следуют вдохновители проекта, — придание нового смысла работе сестры милосердия в медицинских учреждениях. Это не просто труд, а именно служение: его не осуществить одними только физическими усилиями, нужно чувствовать духовное призвание, тренировать волю и открывать свое сердце.

Миссия сестры милосердия — рука помощи каждой нуждающейся душе. Психологическая поддержка тяжелобольным людям, старикам или малышам требуют от каждой сестры моральной стойкости, мобилизации всех сил и безусловного принятия своих подопечных. Истинное милосердие не бывает чрезмерным, именно поэтому сестры всегда были и останутся неким каноном доброты и мудрости.

В социальных проектах часто эффект неочевиден, а кроме того, он может проявляться гораздо позже. Но в этом проекте мы видим реальные результаты, которые вдохновляют и привлекают в него новых единомышленников.

Ирина Анатольевна Левина, директор Свердловского областного медицинского колледжа: Высокое искусство служения ближним

— Все в жизни происходит по промыслу Божьему. Я очень хорошо помню наш первый выпуск сестер милосердия, когда нам сложно было найти помещение, где молебен провести и икону повесить. Потом был год, когда мы иконы вешали, молились и снимали. А сейчас у нас есть красивое помещение, где иконы уже постоянно висят и куда можно прийти и спокойно помолиться. И на территории колледжа при входе нас встречает крест и камень на месте закладки будущего храма в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны, освященный митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. И все это оказалось очень не просто, все это — ступени очень серьезного духовного роста нашего учреждения, педагогов и руководителей. И огромное спасибо за это епархиальному отделу социального служения.

И, конечно, этот выпускной в каком-то смысле исторический — к нам приехала на вручение свидетельств сестрам милосердия игуменья Елизавета из Марфо-Мариинской обители, которую мы давно ждали в колледже.

Каждой сестре мы вручаем документ с присвоением официальной квалификации «Младшая медицинская сестра». Я очень хочу, чтобы эту квалификацию они приняли всем сердцем как самое высокое искусство — облегчить страдания, поддержать, помочь. Приняли с осознанием того, что больше не будет ни дня, когда они вдруг бы остановились и сказали себе: «Я всё знаю и умею лучше других», — такого не бывает, потому что завтра будет другой пациент, у него будут другие проблемы, другие боли, у него будет другое восприятие и всё нужно будет начинать сначала.

С гордостью могу сказать, что каждый выпуск сестер милосердия уникален, потому что они стараются вкладывать душу, а мы со своей стороны предлагаем индивидуальный подход к тому, чтобы каждый вышел от нас профессионалом.

Матушка Елизавета (Позднякова), игуменья Марфо-Мариинской обители милосердия, обратилась к выпускницам пятого курса с напутственным словом, в котором выразила важность их служения: Быть ангелом у постели больного нелегко

— Медицинский колледж — это место, где формируются главные люди: люди, которые умеют быть добрыми, умеют сострадать, умеют быть рядом с больным. Всем кажется, что врач — это главный человек в больнице, а для пациента главным человеком в больнице является медицинская сестра. И хотя вы называетесь младшими медицинскими сестрами, но на самом деле в медицинской иерархии чем младше, тем ближе к пациенту, тем дороже лично вы будете для пациента. Те сестры, которых мы сегодня воспеваем как героев различных войн, не были медицинскими сестрами в прямом смысле — они не имели квалификацию сестры, они не были врачами, они были таким же, как вы, младшим медицинским персоналом. И именно они утешали больных, именно они проводили с ними ночи, именно они омывали их раны.

У медицинской сестры много задач: сделать инъекции, выполнить какие-то манипуляции. И очень важно, как она это делает. Ведь ее человек допускает до самого сокровенного. Представьте себя на минуту обездвиженным, а теперь представьте, что сейчас придет какой-то человек, который вам должен поменять подгузник. Вот вы и должны быть такими сестрами, каких бы вы сами к себе допустили.

Вам будет очень тяжело, вы будете уставать, у вас будут отваливаться ноги, раскалываться голова, ваши пациенты будут говорить вам не всегда приятные вещи, вам нужно будет идти туда, куда вам идти совсем не хочется.

До получения диплома вы были просто замечательными людьми, а теперь вы — медики, вы принимаете на себя ответственность за всех тех, кто будет рядом с вами. Если обычный человек, увидев на улице какую-нибудь беду, может пройти мимо, успокоив себя тем, что он ничем не может помочь, вы не сможете пройти мимо — вы медики всегда.

Нельзя быть медиком сегодня, а завтра уже нет. Нельзя быть медиком, когда у тебя хорошее настроение, и не быть, когда оно плохое. Такого не бывает — вы медики всегда!

Это великое святое дело. Мы с вами не должны уставать, унывать, мы не имеем с вами права раздражаться у постели больного, мы не имеем с вами права болеть у постели больного, около постели больного мы должны быть ангелами, и это очень тяжело.

И дай Бог, чтобы Господь дал вам сил в несении этого нового подвига вашей жизни. И чтобы это свидетельство было не просто бумажкой, а стало свидетельством вашей веры перед Богом и вашего труда ради Христа.