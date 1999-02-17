Епископ Пантелеимон: Причастность к страданиям других людей делает нас христианами

В Церкви есть два самых главных дела, без которых нельзя быть членом Церкви, и в которых должны участвовать все верующие. Первое дело — это Литургия, свидетельство нашей любви к Богу, верности заповеди Христа, Который перед Своим крестным страданием заповедал совершать это Таинство апостолам, собираясь вместе.

Второе — дело любви, то есть дела милосердия. И это не просто дело синодального или епархиального отделов. По тому узнают, что мы с вами ученики Христовы, если будем иметь любовь между собой и если эта любовь будет изливаться как из чаши, которая переполняется этой любовью на тех людей, которые к Церкви, может быть, отношения не имеют, но нуждаются в нашей с вами помощи.

Мы живем в спокойное время, когда нет гонений. Но и в это время надо продолжать страдать со Христом, это значит проявлять сострадание тем, кто нуждается в нашей помощи. Эти люди страдают в домах престарелых, в детских домах для детей-инвалидов, в больницах: одинокие брошенные старики, дети, от которых отказались родители. И если мы не будем им сострадать, не будем сочувствовать, то не будем причастны к страданиям Христа. Причастность к этому страданию делает нас христианами.

Сегодня одной из ключевых задач социального служения Церкви является привлечение к добрым делам молодых людей. Христа можно проповедовать, не только рассказывая о Его крестном подвиге, но и привлекая людей к делам любви. Бог есть любовь, и если человек почувствовал радость самоотверженной жертвенной любви, вкусил ее, то он будет ее искать. Во всей полноте он обретет ее только в Церкви, в молитвах, в Таинствах.

Рассказом о добрых делах можно тронуть сердца людей, но не просто для того, чтобы выдавить слезу или собрать больше «лайков» на странице в социальной сети, а для того, чтобы люди узнали, что есть страдающие, есть те, кто нуждается в помощи, и откликнулись на призыв милосердия.

Подготовлено при участии пресс-службы

Синодального отдела по благотворительности

Русской Православной Церкви