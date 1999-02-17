Матушка Елизавета (Позднякова), игуменья Марфо-Мариинской обители милосердия: Люди истосковались по доброте

В Екатеринбурге побывала матушка Елизавета (Позднякова) — игуменья Марфо-Мариинской обители милосердия, духовная наследница святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, основавшей эту обитель в Москве более 100 лет назад. О том, как сегодня удается сохранить традиции, заложенные Елизаветой Федоровной, и возможно ли совмещать монашеское и социальное служение, матушка рассказала на встрече с сотрудниками екатеринбургской Православной Службы Милосердия.

Матушка Елизавета, как в Марфо-Мариинской обители сочетаются два служения Христу — деятельное и созерцательное?

- Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, когда создавала свою обитель, задавалась целью сочетать в ней два этих служения, но оказалось, что сделать это практически невозможно. Поэтому она их разделила так, что сестры, приходящие в Марфо-Мариинскую обитель, сначала должны были потрудиться как сестры милосердия и только потом могли принять постриг.

Также и сегодня в нашей обители осуществляется социальное служение и параллельно с ним проходит монашеская жизнь. Все наши насельницы живут по единому уставу, но у сестер милосердия есть небольшие послабления: например, они могут позднее прийти на молитвенное правило или уехать в отпуск. Но, в основном, они живут с монашествующими сестрами одной жизнью и сами стремятся к монашеству.

Среди сестер милосердия существует градация?

- Да, и первая ступень — это сестры-помощницы или, как мы их называем между собой, «сестры сестричества». Это мирянки, которые живут со своими семьями и приходят в обитель оказывать необходимую помощь. В силу разных обстоятельств сегодня они не готовы или не могут оставить мир, прийти в монастырь или полностью отдаться служению милосердия, но желание такое у них есть. Принимаем мы их с условием, что у них нет детей моложе 18 лет и супруг не против их деятельности.

Также есть у нас сестры милосердия испытуемые и крестовые. Если сестра имеет желание на какое-то время выйти из мира, чтобы послужить ближним, но пока не знает, готова ли в будущем принять монашество, хочет себя таким образом испытать, она поступает в разряд сестер испытуемых. Живет в обители, выполняет все послушания как сестра милосердия, и мы на нее смотрим. Если все хорошо, то по чину, разработанному великой княгиней Елизаветой Федоровной и утвержденному Святейшим Синодом, она посвящается в так называемые «крестовые» сестры милосердия. Сейчас наши крестовые сестры не носят крестов наперсных, как это было при Елизавете Федоровне, но им в руку дается крест, как при монашеском пострижении — отсюда и название «крестовые».

Бывает ли, что сестра милосердия попробовала себя в этом статусе, но поняла, что это не ее путь?

- Бывает, и мне кажется, это один из важнейших плодов нашего служения. Потому что большая беда, когда сестра приходит в монастырь и уже в постриге понимает, что это не ее путь. Поэтому чем дольше будет продолжаться испытание сестры, тем более осознанное, взвешенное решение она сможет принять. А возврат из разряда сестер милосердия не воспринимается как предательство или измена Христу — наоборот, сестры милосердия имеют полное право выйти из монастыря, если после испытания поймут, что это не их призвание.

В обитель обращаются люди на грани отчаянья, это и родители детей-инвалидов. Как вам удается их успокоить, поддержать?

- У нас нет никакой специальной программы по примирению людей с жизнью. Мы просто иначе относимся к трудностям и стараемся научить этому отношению тех, кто к нам обращается. В самом начале мы думали, что наша задача в том, чтобы максимально реабилитировать детей, а потом осознали, что это позиция неверующего человека. Мне в этом помогла матушка Елизавета Федоровна.

В пояснительном слове на открытии Марфо-Мариинской обители она писала, что сестры призваны не накормить, одеть, обуть всех нуждающихся – это все равно невозможно, а помочь человеку настолько, чтобы тот смог увидеть за своим страданием Христа. То есть главная цель – привести человека ко Христу.

Люди считают, что если родился в семье ребенок-инвалид, значит, произошла ошибка, трагедия, катастрофа. Но Господь не совершает ошибок. Ребенок появился у конкретных родителей, в конкретной ситуации, для какой-то конкретной миссии — именно это мы и пытаемся донести до наших мам. И когда они находят веру, Христа, понимают смысл страданий, наконец, чувствуют нашу поддержку, все в их жизни кардинально меняется.

Накормить бездомного или помочь перейти дорогу слабовидящему человеку — это может каждый.

Как вы думаете, обязаны мы всегда и всем помогать?

- Нас никто не просит помогать всему миру — Господь Сам промышляет обо всех. Но мы должны и обязаны помогать тем, кто рядом с нами. Вспомните, как неловко бывает подойти к страдающему человеку. Конечно, легче отвести глаза и пройти мимо, как мы проходим, например, мимо бездомного. Но если вы не хотите дать ему денег, то купите для него булочку в ближайшем киоске — это просто, и уже помощь. Или если вы видите, что знакомый или сослуживец чем-то расстроен, с ним что-то не так, не бойтесь подойти к нему и спросить в чем дело: конечно, он может ответить грубостью, но, возможно, вы станете для него лучиком света, который поможет ему справиться с ситуацией.

Нам часто страшно прикоснуться к чужому страданию, но в этом и заключается подвиг. Это и есть служение евангельской Марфы — не проходить мимо. Она выполняла то, что приписывал закон еврейским женщинам: служила своим гостям, старалась встретить Христа как можно лучше. А вот Мария поступила совершенно нетипично, ведь еврейские женщины в те времена не имели права сидеть вместе с мужчинами — это был стыд, позор! И невольный ропот Марфы в адрес сестры, в принципе, оправдан, потому что она тем самым избавляла Марию от неловкого положения. Марфе, наверное, тоже хотелось послушать Христа, но для нее тогда исполнить свою обязанность по отношению к своим близким было намного важнее.

Но Христос говорит в Евангелии: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе. Мария же благую часть избра, яже не отымется от нея». Разве Он не осуждает Марфу?

- Так кажется на первый взгляд. Святые отцы говорят, что Он не осудил Марфу и не осудил Марию, и два этих служения равнозначны. Служение Марфы — это деятельное служение Христу. То есть можно о многом заботиться, помогать детям, горы ради них свернуть, но это не служение Марфы, а просто какое-то социальное безумие. А служение Марфы — это когда мы все то же самое делаем ради Христа, а не фанатично воплощаем свои собственные идеи.

Когда к нам приходят новые добровольцы, заполняют анкеты, и мы всегда спрашиваем: «Где вы хотите служить?» Почти все выбирают детишек. Интересуемся, как они воспринимают свое служение, и обычно слышим в ответ: «Мы на все готовы для Христа». Для Христа? Тогда завтра идете к бабулям в богадельню. Возмущаются: «Нет! К бабулям не пойдем!» То есть они готовы служить Христу, но только в одном направлении. А так не бывает. Христу мы служим всей своей жизнью, помогая тем, кому нужно, тем, кого Христос ставит рядом с нами.

К слову, однажды я очень уставшая возвращалась после службы, и вдруг мне на глаза попалась открытая книга — это был сборник наставлений протоиерея Валентина Свенцицкого. Я прочитала слова, которые запомнились на всю жизнь: «Только в тех обстоятельствах, в которые поставил тебя Господь, и только рядом с теми людьми, с которыми свел тебя сегодня Господь, ты можешь спастись».

Или если вы видите, что знакомый или сослуживец чем-то расстроен, с ним что-то не так, не бойтесь подойти к нему и спросить, в чем дело: конечно, он может ответить грубостью, но, возможно, вы станете для него лучиком света, который поможет ему справиться с ситуацией.

Часто в социальном служении звучит тема эмоционального выгорания. Если это происходит с вашими сестрами, как вы поднимаете им моральный дух?

- Я противник термина «эмоциональное выгорание». У нас сейчас существует очень много различных клише, которыми человек заслоняется от жизни: «профессиональное выгорание», «синдром хронической усталости», «нервный срыв», которые позволяют расслабиться и не предпринимать вообще никаких усилий.

Думаю, что в какие-то моменты человек может сильнее чувствовать тяжесть креста, который он взял на себя и пытается нести, но это не причина для остановки. Сестрам я не позволяю даже помышлять о каком-то там «выгорании»! Потому что если мы отпускаем вожжи, говорим себе: «Всё, я больше не могу», то падаем, и нас уже никто поднимать не будет. Мы должны сами подняться и идти дальше. Порой стоит себя немножко понудить, переступить через свои слабости, и тогда откроется второе дыхание, станет легче. Приложишь больше старания, и Господь силы даст. Нам, чтобы разобраться, есть у нас духовная проблема или просто накопилась усталость, которую нужно лечить небольшим отдыхом, лучше посоветоваться с духовником.

Сейчас, когда идет дискуссия о запрете абортов, слышим: «Посмотрите на брошенных детей, на детей-инвалидов — разве не лучше было их мамам решить вопрос кардинально, пока ребенок был еще в утробе?» Что вы могли бы им ответить?

- На мой взгляд, те люди, которые так говорят, никогда не общались с такими детьми — мы же работаем с ними очень плотно. У нас есть детишки с синдромом Дауна, ДЦП и с другими патологиями, и мы видим, что они живут — другой, своей, полной жизнью. Например, у меня есть знакомая девочка, которая родилась без обеих рук, но она орудует ногами так ловко, что никакие руки ей в принципе не нужны. Такие детки хотят жить, любят жить, радуются каждому дню. Причем, радуются больше и чище, чем мы с вами.

Когда у меня возникают какие-то сложности, я всегда иду либо в наш приют, либо в детский сад, чтобы просто с детишками пообщаться. Их чистота порази- тельна! Они возвращают нас на правильный путь: ты на них смотришь и видишь маленькие светлые звездочки, которые делают тебя лучше. И совершенно не нужно пытаться этих детей осчастливить — в лучшем случае мы можем немножко помочь маме, которая, как правило, физически очень сильно устает. Но не мы делаем счастливыми этих детей, а они нас делают счастливыми.

Сейчас считается, что если человек не смог реализоваться в своем деле, то жизнь насмарку. Или наоборот, люди настолько «затормошенные», что у них уже сил ни на что не остается, в голове крутится только работа. Они идут к таким детям и обретают второе дыхание, причем такое сильное, что оно, как правило, не заканчивается, и силы появляются снова. Многие излечиваются от депрессии, черствости, ощущения ненужности как раз тем, что идут к тем, кому хуже. Поэтому очень важно самим общаться с этими детками, своим детям прививать ответственность за тех, кто рядом с нами и кому нужна помощь. И, конечно, всем сторонникам абортов я советую сходить в детский дом для детишек с особенностями и помочь там недельку-другую. Уверена, их отношение к этим детям очень быстро изменится.

Нам часто страшно прикоснуться к чужому страданию, но в этом и заключается подвиг. Это и есть служение евангельской Марфы — не проходить мимо.

Какую помощь может оказать человек, не имея денег?

- Мне часто приходится слышать: «Я бы хотела заниматься благотворительностью. Как я могу помочь?» — «У вас много денег?» — «Нет у меня денег, поэтому я ничего и не делаю». — «Но если вы хотите, вы всегда можете помочь!»

Накормить бездомного или помочь перейти дорогу слабовидящему человеку — это может каждый. У нас живут девочки с тотальной слепотой. И мне так радостно, когда они приезжают откуда-то и рассказывают, что на переходе трое вызвались помочь им перейти дорогу и даже чуть не поссорились между собой. Людям хочется делать добрые дела. Мне кажется, сегодня в обществе как никогда нужна доброта, теплота, любовь — этого не хватает людям. Иногда смотришь на человека: успешный, все у него хорошо, а начинаешь с ним разговаривать — он рыдает. Потому что люди истосковались по человеческому отношению, когда тебя воспринимают не за твои заслуги, не за твои умственные способности, а просто по-доброму.

Мне кажется, нужно спешить делать добро и смотреть по сторонам — кто рядом с нами. И тогда не придется искать, где приложить свои силы, — все придет само собой.