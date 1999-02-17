Болевые точки сестричества. О чем болит душа духовника

Возрождение сестринских общин милосердия и их духовное наставничество — явление совершенно новое для современной России. К этому служению священников специально никто не готовит. Большинство батюшек родилось в Советском Союзе, у них перед глазами не было живых примеров, а потому начинать работу приходится с нуля, читая книги, изучая фотографии и прося у Бога помощи в новом начинании. Выполнив церковные послушания на приходе, они идут к больным и служат им вместе со своими сестрами.

Со стороны кажется очень красивым и даже праздничным это служение: сестры собираются вместе с духовником на молитву, приходят в больничные учреждения — в форме, всегда с улыбкой и готовые помочь и утешить. Но за этой красотой скрыт огромный ежедневный труд со своими скорбями, непониманием, унынием, усталостью. И в то же время, если он правильно настроен, то превращается в очень благодатный и благодарный труд. Становится огромной радостью и утешением.

Мы попросили духовников сестричеств поделиться своими наблюдениями, переживаниями, опытом. Не знали, откликнутся ли они, ответят ли на такие глубокие вопросы. Но понимали, что попробовать стоит.

От редакции

Протоиерей Михаил Горбунов Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Духовник сестричества преподобномученицы великой княгини Елизаветы, г. Челябинск.

Прежде всего, нужно понимать, что болевые точки сестричества — это и болевые точки духовника, ведь это все очень взаимосвязано.

Если говорить о нашем сестричестве, то для меня, в первую очередь, это непостоянство. Наверное, это вообще проблема любого человека, через всю жизнь пройти путем непрестанного делания чего-либо, долгое время исполнять одно и то же. А ведь в большинстве случаев именно одно и то же повторяется каждый день.

Об этом давным-давно говорил уже Экклезиаст: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». И конечно, чтобы до конца жизненный путь как христианину пройти, превозмочь все, абсолютно необходимо внутреннее состояние веры горящей.

В этом году нашему сестричеству исполнилось 15 лет, у нас сейчас 30 сестер и 50 добровольных помощников. И вот некоторые сестры, которые с самого начала трудились в сестричестве, стояли у истоков, по каким-то различным житейским причинам уходят.

Не переходят на новый уровень несения послушания, не берут что-то посильное, а именно уходят. Вроде бы и причины каждый раз очень серьезные, уважительные, но все же, видимо, не получает сестра необходимой духовной поддержки, фундамента, на котором можно было бы до конца видеть себя в сестричестве, оставаться на пути служения. Шесть сестер у нас ушли за 15 лет и, конечно, каждый раз, когда такое происходит, очень сильно переживаешь.

Сказано в Евангелии: «Претерпевший до конца спасен будет» (Мф. 10:22). А человеку очень трудно претерпеть. И одна из причин, по которой это так сложно — нет вдохновляющего примера. Человеку, по слабости его, требуется и необходим живой пример. И если говорить про сестричество, то тут, конечно, таким живым примером, должен являть себя духовник. А это очень сложно, очень. Сестры, конечно, называют меня духовником, но я себя таковым вряд ли считаю.

Те, кто посвящен в сестры милосердия, это, безусловно, люди, которые не первый год в храме, имеют опыт молитвы, поста, участия в богослужениях — то есть основные моменты христианской жизни для них являются уже неотъемлемой частью жизни. А труд в сестричестве — это еще больше работы над собой.

Вообще человек, который по пути христианской жизни идет, непрестанно должен трудиться, двигаться вперед, причем с усилием, преодолевая себя. И вот дела милосердия, в первую очередь, как сказано в Писании: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6:36), — это и есть продолжение движения для любого христианина.

Безусловно, мы обязательно должны опираться на молитву, на ней строить все наши труды, желания. Мне кажется, молитва благодарения должна быть в первую очередь: доброе или худое - надо Бога благодарить и просить, чтобы научил покаянию, а настоящее покаяние возможно только через дела любви и дела милосердия, когда человек забывает о себе, чтобы служить другому.

Молитва — это и важный объединяющий фактор. Каждую неделю мы собираемся, чтобы всем вместе помолиться нашей небесной покровительнице святой преподобномученице великой княгине Елизавете, которая не оставляет нас в наших трудах и чья помощь очень сильно ощущается. И еженедельные молебны с акафистом показывают, что сестры не очень внимательно к себе относятся, к своему внутреннему духовному состоянию. Из 30 сестер обычно не более 12 человек присутствуют на молебнах, к сожалению. Так что еще работать, работать и работать. И молиться, конечно.

Протоиерей Игорь Бачинин Настоятель храма Николая Чудотворца. Духовник сестричества страстотерпицы царицы Александры Федоровны, Екатеринбург.

У каждого сестричества болевые точки свои. У нашего на данном этапе — это медленный рост сестричества — сейчас у нас восемь сестер, малочисленность и недостаточное обучение добровольцев. Мы несколько лет шли к этому событию и наше сестричество родилось только в этом году, в день памяти третьего Обретения главы Иоанна Крестителя. У духовника сестричества прежде всего болит душа о духовном становлении и духовном росте сестер, о том, чтобы у сестер были силы нести свое служение.

Иеромонах Антонин (Напольских) Священник Собора Святой Троицы. Руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Духовник сестер милосердия, г. Ижевск.

Служение сестер милосердия — это служение бескорыстное, служение любви и сострадания боли другого человека, сопереживание его трудностям, болезни и иным обстоятельствами жизни, с которыми он самостоятельно не справляется. Это несение света православной веры, частички того света, который был явлен апостолам на горе Фавор.

С этим связана первая проблема — соблюдение баланса между бескорыстным служением и неким материальным вознаграждением за труды сестры. Все мы понимаем, что человеку нужна пища, одежда, то есть то, без чего он просто не сможет существовать. Важная задача духовника, чтобы не превратить сестер в работников по найму, выплачивая им зарплату, одновременно с этим делая упор именно на бескорыстном аспекте служения, умело поощряя их труды.

Выгорание, усталость сестры тоже является постоянной заботой духовника, той болевой точкой, которая врачуется общей молитвой, беседами, такими неформальными мероприятиями, например, как паломнические поездки.

Духовное образование сестер, знание ими основ православной веры, умение донести их до нуждающихся, причем донести ненавязчиво, без насилия над сердцем и душой человека, чтобы он мог увидеть всю красоту православия, как религии любви и милосердия — другая важная задача духовника.

И, наконец, самое важное — духовное возрастание сестры в процессе своего служения, понимание и осознание ею пройденного пути, ошибок и побед, которые на этом пути встречались.

Весьма важно, чтобы сестринское служение не превращалось в чисто механическое оказание услуг тем или иным нуждающимся, чтобы в каждом конкретном случае сестра могла приобрести определенный духовный опыт, необходимый ей для дальнейшего служения. В этом, несомненно, в помощь сестре и Таинство покаяния, и регулярное причащение Святых Христовых Таин, и беседы со священником и с другими сестрами.

Иерей Василий Зудилов Архиерейское подворье в честь Иверской иконы Божией Матери. Духовник сестричества, г. Первоуральск.

Больше всего меня, как духовника сестричества, беспокоит, чтобы сестры никогда не забывали, что заниматься этим служением они стали не «для того, чтобы» (это когда мы думаем, что что-то получим), а ПОТОМУ ЧТО. Потому что мы не таковы, как должны были бы быть, потому что мы не из тех святых, а из тех грешников, и до сих продолжаем таковыми быть. И если сестра не забудет этого никогда, то у нее будет правильное дело, правильная молитва. Тогда не нужна обрадованность, боевитость или беготня, а нужна спокойная решимость, действенная жизнь, которая приводит к дальнейшему продолжению плача о себе.

Трудно ли быть духовником сестричества? Нет, нисколько. Потому что Бог восполняет твои недостатки. Скорее, трудно быть самому в том духе, который позволяет молиться, помнить о своих грехах и плакать — вот это трудно. Но когда это удается, Бог дает силы и утешает там, где мы могли даже и отчаяться.