Татьяна Ананьина: Где прячется послушание?

С детства ребенку говорят: слушайся родителей. Он думает: вот когда вырасту, уж тогда точно буду сам все решать. Это большое заблуждение. Всю жизнь человек учится послушанию, которое имеет огромное значение в построении правильной духовной, да и семейной жизни. О том, какую важную роль играет послушание в жизни сестер, рассказывает Татьяна Ананьина, старшая сестра Свято-Пантелеимоновского сестричества и руководитель Службы помощи нуждающимся Православной Службы Милосердия в Екатеринбурге.

Татьяна, почему вопрос о послушании так важен в жизни сестер милосердия?

- В любом возрасте и ситуации послушание дается нам очень трудно. Будь то ребенок, у которого свои «планы на жизнь», или взрослая замужняя женщина, несущая за плечами жизненный опыт. Ни у того, ни у другой практически нет опыта осознанного послушания. Потому что ребенок подчиняется через «не хочу», а жена стремится главенствовать над мужем, принимая решения и контролируя его действия.

Но вот мы приходим в Церковь, становимся сестрами милосердия и понимаем, что освоенные модели поведения неверны. А стать вдруг послушными очень трудно. Даже если ты это понимаешь, то в жизни это может быть только внешнее послушание: мы можем делать вид, что подчиняемся, но при этом все равно оставаться при собственном мнении, быть несогласными.

А ведь мы знаем, что духовный плод от нашей сестринской деятельности будет только тогда, когда есть мир, внутреннее спокойствие и принятие. Без этого мы не получим никакой духовной пользы от внешней деятельности. Все «достижения» теряются, а кроме того, нас начинает мучать внутреннее неустройство.

Как сестре добиться правильного расположения?

- Через послушание духовнику, которое является нашим послушанием Богу и принятием воли Божией в своей жизни. Это действительно сложно — учиться жить по-христиански. Наша гордость заставляет нас противиться обстоятельствам, конкретному человеку, начальнику, с решением которого мы не согласны.

Например, духовник благословил сестру трудиться с бездомными, а она мечтала служить старикам, и если есть внутреннее несогласие, если сестра воспринимает благословение как ссылку или каторжную работу, это приводит к внутреннему конфликту и страданиям. То есть непослушание, по сути, показывает нам самого себя, раскрывает наши отношения с Богом.

Существует ли предел, до которого сестре следует терпеть возможные сложности в своем служении, не обращаясь за помощью к духовнику или старшей сестре?

- Конечно, лучше не ждать, пока ситуация достигнет «точки кипения», а поделиться своей болью или сомнениями. Ведь каждый человек чувствует, где он может себя перебороть и послушаться, насколько хватит его внутреннего ресурса и опыта, а где не справится, не готов.

В последнем случае стоит открыто говорить, что может быть, не по мере тебе дано послушание, и твоя мера — другая. Иначе можно впасть в другую крайность, когда сестра берется за послушание, а потом в изнеможении отходит от служения.

А много ли непослушных сестер в вашем сестричестве?

- Мы все в той или иной степени непослушные. Слава Богу, что в процессе служения нам встречаются самые разные ситуации, которые обнаруживают эту слабость. Мы стараемся приучить себя отслеживать эти моменты и обязательно идти на исповедь, каяться. Это ответственность каждого из нас. У старших сестер есть дополнительная ответственность: если они видят в чем-то непослушание сестер, они не проходят мимо, а пытаются вместе с духовником, с любовью, чтобы не ранить другую душу, это исправить.

Непослушание может проявляться по-разному. Бывает, я о чем-то прошу сестру по работе, например, выйти на определенный адрес, и чувствую, что она не хочет туда идти. Может быть, у нее не сложились отношения с подопечным, но именно поэтому этот адрес очень важен для ее духовного роста. Я пытаюсь разобраться в ситуации, даю этой сестре в помощь других сестер, чтобы они ходили на адрес по очереди: тогда и сестре будет легче, и подопечный получит внимание.

Но, бывает, что непослушание возникает не из-за подопечного, а по какой-то личной причине. Так что знание личностных особенностей, характеров сестер тоже влияет на выбор тактики в той или иной ситуации: с кем-то надо выяснить все вопросы сразу на месте, а с кем-то лучше отложить разговор. И, конечно, необходимо прибегнуть к духовной помощи — помолиться за сестру, попросить совет духовника.

То есть вы рассматриваете непослушание не как проблему, а как духовную задачу?

- Да, ведь в сестричестве замечательные условия, чтобы увидеть в себе немощи и с помощью Божией, духовника и других сестер начать с ними бороться. Ведь если дома или на мирской работе тебе не нравится даже какая-то мелочь, ты можешь ее изменить, а на адресах, в учреждениях ты должен учиться менять не обстоятельства, которые вокруг, а себя самого.

У святых отцов есть хороший совет в плане научения послушанию — делать то, что тебе не хочется. Например, нет желания идти на «тяжелый» адрес, а ты перебарываешь себя и все равно идешь. Происходит борьба с самим собой. И так, стремясь к совершенству, мы учимся послушанию и подражаем Христу, который «послушлив был даже до смерти крестной».