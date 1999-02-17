«Нищих всегда имеете с собою», — говорит Господь ученикам (Ин. 12:8). Действительно, бездомные у нас всегда были, есть и будут...

Так получилось, что через духовника сестричества иеромонаха Антонина (Напольских) Господь направил меня врача-невролога на служение сестры милосердия. Наверно, в моем возрасте не стоит стесняться говорить о нем: да, в 70 лет, завершив трудовую деятельность в нейрохирургическом отделении, пришла в социальное служение, чтобы продолжить служить людям и Богу. И не было ни одного дня, когда бы я сожалела об этом.

Вот уже пять лет прошло, как образовалось наше сестричество в честь иконы Божией Матери «Всецарица», и мы с первыми сестрами стали нести послушание: кормить, одевать, лечить бездомных. За зимнюю смену у ворот Собора Святой Троицы в Ижевске собиралось около 20 таких несчастных людей.

В 2012 году у нас появился Автобус милосердия, и объем работы увеличился. Как медработник я отвечала за медицинскую помощь. Мы обследовали бездомных на туберкулез, гепатит, педикулез, ВИЧ-инфекции и кожно-венерологические заболевания. Почти у всех бездомных — голодных, грязных, неухоженных, обиженных на весь мир людей — масса проблем со здоровьем. Это очень страшно, но такова наша жизнь.

Со временем, приобретая навык общения с бездомными, стала замечать, что они совершенно разные по характеру, как и все мы. Они пытаются выбраться из этого омута, стесняются своего положения. Есть люди спокойные, активно помогающие нам. Они сами рассказывают о своей жизни, неурядицах, просят помощи, и мы стараемся им помочь.

Разве ли не чудо, что в 2015 году открылся пункт ночного пребывания бездомных «Теплый кров» — армейская утепленная палатка на 45 мест, где бездомные могут получить доврачебную помощь, горячую еду и крышу над головой. Наши подопечные были очень рады, что их обогреют и помогут в зимние морозные ночи. Среди них были и такие, кто бродяжничает от шести месяцев до двух лет.

Бездомные с большим стажем уже привыкли к своему положению, «социализировались» в новую среду. Это чаще люди с хроническим алкоголизмом, с изменением личности, агрессивные, «командиры» в палатке. Часто они предъявляют много требований. Главное, что я поняла, — это их бездуховность, неверие в Бога, отстраненность от Господа делает их такими. Поэтому разговариваю с ними на равных, стараясь не унизить их человеческого достоинства, спокойно терплю их злобность, ругань и нетерпение. Физической брезгливости не было никакой, только жалость к ним. Ведь мы пришли по призыву Господа: «…был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня…».

— У вас, наверное, особый, медицинский рацион кормления бездомных?

— Каша с тушенкой, чтобы питательней было. Из особого — обязательно раздаем лук и чеснок. Берем с собой 50-литровые армейские термосы, так что и каша, и чай горячие.

Каждый раз перед выходом на служение наша медицинская команда молится. Добровольцы регулярно приходят в палатку и читают различные акафисты. Священство еженедельно проводит молебны о преумножении любви к этим страждущим людям. Мы молимся вместе с ними, беседуем о духовной жизни. Уже девять человек приняли Таинство Крещения, некоторые устроились на работу. Удивительно, что волонтеры-медики, студенты IV курса медицинской академии, всю зиму активно помогали с нами наравне, без всякой брезгливости, и молились за наших бездомных вместе с сестрами. И еще очень радостно на душе, что наш батюшка регулярно общается с сестрами, помогает им в сложных духовных переживаниях. Сестрички вместе собираются на Литургии, исповедуются и причащаются Святых Христовых Таин.

Мне как-то задали такой вопрос: что многие свое невнимание к бездомным оправдывают тем, что опустившихся людей бесполезно кормить и лечить. Мол, все равно они недолго живут. Мы с батюшкой и сестрами так не думаем! Надежда есть всегда, а еще Господь дарует ощущение счастья, когда у нашего подопечного жизнь налаживается. Счастье даже одного такого человека возмещает все наши труды.

Ведь задача сестер милосердия — это не только облегчение физических страданий больного или одинокого человека, но ободрение, утешение, утверждение в православной вере и благочестии, в христианском отношении к своей болезни. Не случайно небесная покровительница нашего сестричества Пресвятая Богородица, которая не раз являла всему верующему миру чудеса исцеления.

Маргарита Николавна Савченко,

старшая сестра сестричества во имя иконы

Божией Матери «Всецарица», город Ижевск