Ксения Гончар: Гореть, не сгорая

Сестричеству милосердия во имя великой княгини Елизаветы Федоровны в Челябинске уже 15 лет. По современным меркам — это очень солидный возраст! Сейчас в нем несут служение в общей сложности 80 человек — 30 сестер и 50 добровольных помощников. Своим опытом, наблюдениями за развитием сестричества и особенностями служения сестер поделилась Ксения Гончар, старшая сестра сестричества.

Думаю, что основным аспектом целостности и долгожительства сестричества является духовное руководство. Нам в этом отношении очень повезло — у нас один неизменный духовник протоиерей Михаил Горбунов, и все наши ошибки, в первую очередь, духовные он всегда замечает и корректирует. Батюшка следит за тем, чтобы сестры духовно росли, учились жить по воле Божией, шли ко спасению и, конечно же, учились любить ближних и Господа. Духовнику просто необходимо наблюдать за сестрами, духовно поддерживать их, ведь если этого не будет, вся система разладится и выйдет из строя.

Бывает, что сестры «перегорают», теряют силы служить. Происходит это из-за невнимания к своей духовной жизни, чрезмерной нагрузки и преследования ложных целей: желания быть нужным и востребованным, получать благодарность, а не трудиться для исправления своей души. Чтобы этого избежать, нам нужно со смирением предоставлять все воле Божией, понимая, что сами мы ничего сделать не можем, и только Господь все управляет. Если понадеяться на свои силы, сразу возникает эмоциональная опустошенность — вот он, всеубивающий грех гордости. И, наоборот, стоит осознать свое бессилие по отношению к своей жизни и жизням других людей, возникает чувство доверия Богу и Его святой воле. Конечно, сохранить внутренний мир помогают спасительные таинства Церкви, в которых Господь обновляет душу, а также совместная молитва сестер, чтение Евангелия и участие в Божественной Литургии.

Мы стараемся очень внимательно подходить и к вопросу планирования работы сестер. Если сестра нагружена сверх меры, у нее может появиться уныние, нежелание трудиться, потеря мира в душе, раздражение и злость, из-за которых страдают наши близкие. Бывают, конечно, моменты усталости, когда сестра проходит через разные жизненные испытания и сложности, — тогда характер и мера ее послушаний обговариваются отдельно с духовником.

Словом, без твердой духовной основы невозможно справиться с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся в сестричестве. Будем молиться, стараться трудиться не ради своей славы, а ради Христа, во славу Божию, трудиться посильно и не пренебрегать советом и послушанием.