Ольга Катырева: Встреча милосердия и трезвения

В 2016 году в Екатеринбурге произошло очень важное событие — родилось новое сестричество милосердия. Конечно, в современном обществе такие новости не попадают в число популярных, хотя по значимости вряд ли уступают им. Произошло настоящее чудо: еще один священник взял на себя непростое бремя служения духовника сестричества, еще одна православная община взрастила на приходе восемь сестер милосердия. О своем служении в сестричестве во имя святой страстотерпицы царицы Александры рассказала его старшая сестра Ольга Катырева.

7 июня 2016 года, в день третьего Обретения главы Иоанна Крестителя и день рождения святой страстотерпицы царицы Александры Федоровны, родилось наше сестричество милосердия. Можно сказать, что в этот день встретились Милосердие и Трезвение. Иоанн Креститель — небесный покровитель Всероссийского Братства «Трезвение», председателем которого является наш духовник протоиерей Игорь Бачинин. А царица Александра — небесная покровительница нашего сестричества, и это не случайно. Дело в том, что служение милосердия, которое несет одинокий человек, и служение семейного человека принципиально разные — в приоритете у последнего всегда остается семья. В нашем сестричестве некоторые сестры семейные, поэтому пример, опыт и молитвенная помощь Александры Федоровны для нас очень важны.

Мы с духовником несколько лет шли к этому ответственному шагу — созданию сестричества. Думаю, очень правильным было со стороны отца Игоря не торопить события. Мне нужно было самой окрепнуть и духовно, и профессионально, чтобы быть готовой взять на себя послушание старшей сестры, и я ему за это очень благодарна.

Для меня, как для старшей сестры, было очень важно наладить доверительные отношения с сестрами, подобрать послушания для каждой, учитывая их желания и способности. Сложность службы старшей сестры состоит в том, что нужно отвечать не только за себя, но и за всех сестер, за каждую у тебя болит душа.

Одна из наших сестер перед посвящением долго сомневалась, не могла принять решение, а потом поняла, что сомневаться можно всю жизнь, и так ничего полезного и не сделать. А когда есть и силы, и возможность, и желание послужить ближнему, нужно просто решиться. После посвящения она мне сказала: «Сейчас мне стало легче, потому что я поняла: обратной дороги нет. Теперь нужно, с помощью Божией, успеть послужить ближнему, сделать все, что в моих силах». Когда мне бывает сложно, я часто вспоминаю эти ее слова, и мне становится легче идти дальше и выполнять свои послушания, ведь у нас такие замечательные сестры.