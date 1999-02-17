Протоиерей Евгений Попиченко: О переменах

Дорогие наши читатели! Мы с вами живем в «счастливом» обществе. Точнее сказать, в обществе, которое очень хочет выглядеть счастливым. Развлечения, беззаботное времяпровождение, многочасовые прогулки по торговым центрам, практически отсутствие на улицах людей бедных и несчастных, страждущих, инвалидов… Может сложиться впечатление, что мы все очень счастливые люди. Но мне как священнику известно, что это все является только косметикой, камуфляжем или, выражаясь современно, имиджем. То есть человек создает иллюзию своего счастья, он изображает того, кем, по сути, НЕ является. На духовном языке этому есть очень точное определение:«лицемерие».

В беседе почти с любым человеком стоит только затронуть темы души и духовной жизни, отношений с Богом, вопросы семьи и семейных отношений, то есть того, что является действительно настоящим и оставляет у человека след в душе, а от человека — след в вечности, выясняется, что абсолютное большинство людей находится в очень несчастном состоянии духа.

Недавно одному молодому человеку — сотруднику успешной торговой организации с определенным корпоративным этикетом — был вынужден посоветовать духовное упражнение, которое также рекомендовал бы многим современным жителям мегаполисов и крупных городов. Нужно искусственно создавать ситуации, в которых мы были бы в отношениях и общении с людьми бедными, больными, старыми, одинокими, брошенными, бездомными. Ведь состояние человеческого счастья напрямую зависит от качеств человеческой души, от упражнения сердца, а состояние души — от наших отношений с Богом.

Отношения с Богом выстраиваются по следующему алгоритму: «Я был болен, и вы посетили Меня, был голоден, и вы накормили Меня, был наг — вы одели Меня, был в тюрьме, и вы пришли ко Мне...». И когда люди, живущие счастливо и благополучно, с удивлением воскликнут: «Господи, когда же мы видели Тебя голодным, или раздетым, или бездомным? Мы смотрели вокруг и видели только благополучных красивых людей. Где мы могли видеть Тебя?», Господь им ответит: «Правильно. Но поскольку за этим внешним вы не рассмотрели бедных, больных, несчастных и не сотворили им милостыню, то вы не оказали ее и Мне…».

Очень важно, дорогие мои, каждому человеку в этом мире уделять часть жизни для упражнения своего сердца в сострадании. Не просто в разговоре, а в практических действиях, в отношениях с бедными людьми. Именно поэтому мы с нашей редакцией решили изменить формат «Православного вестника» и направить внимание в большей степени на служение милосердия, служение Любви. По традиции каждый номер будет иметь свою сквозную тему. В этом номере — это духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно эта проблема легла в основу нового проекта Отдела социального служения и Православной Службы Милосердия, получившего название «За други своя».

Как научить патриотизму

Говорят, в истории велика роль личности, и любое дело всегда начинается с человека. И потом, как говорил преподобный Варсонофий, если это дело угодно Богу, то воля Божия становится понятной из хода дела. Как только мы стали совершать первые шаги в сторону реализации нового проекта, чудесным образом Господь стал посылать людей с опытом, желанием и болью о подрастающем поколении, о безотцовщине. Они пытаются понять, как воспитывать юношей и девушек, когда семьи повреждены, изуродованы грехом. И первым нашим опытом в этом направлении стала организация на территории Успенского Собора в Екатеринбурге, где расположены Отдел социального служения и Служба Милосердия, «Сокольских игр». Они прошли накануне Дня защитника Отечества и послужили делу патриотического воспитания юных прихожан.

О патриотизме сейчас говорят очень много, но широко и пространно. Готовясь к номеру и размышляя на эту тему, в первую очередь, определил для себя, что значит «патриотизм». Слово «patrio», «patro» в переводе с латинского — «Родина», «родители», «Отечество», «отец». И тогда задал такой вопрос: что бы я хотел оставить после себя своим детям?

Очень хотел бы, чтобы мои дети научились жить с мыслью, с памятью о том, что у них есть Отец Небесный, чтобы они восприняли всем сердцем, всем существом то сокровище, которое в свое время я обрел и которое для меня является самой драгоценной жемчужиной — это личные отношения с Богом, жизнь со Христом и во Христе. Это сыновство, усыновление Богу через веру православную.

Все усилия по воспитанию патриотизма, привития любви к Отечеству земному имеют смысл, только если человек через это приобретает любовь к Отечеству Небесному и к Небесному Отцу. Любовь к малой родине — это лишь проекция любви к Родине, которая на небесах. Человек, который не любит земного Отечества, никогда не сможет полюбить Отечество Небесное. И главная цель воспитания — открыть, передать, насколько это возможно, малый опыт любви к Небесному Отечеству.

Мир и благополучие нашей Родины зависят не столько от ядерных ракет, сколько от благочестия, от праведности жизни каждого человека. Все процессы в мире происходят по промыслу Божию, и никакое село не стоит без праведника. И если заканчивается или уменьшается необходимое число праведников (мы это помним из истории Содома и Гоморры), то никакие силы не способны сохранить город от наказания и гнева Божия. Поэтому если мы хотим мирного неба, то нужно не столько усиливать военно-промышленный комплекс, сколько направлять усилия на духовно-нравственное воспитание подростков.

И вот чему мы должны их научить:

- благоговейному и трепетному, со страхом Божиим, отношению к Отцу Небесному;

- сохранению чистоты и верности в отношениях в браке;

- ответственностии решимости в рождении и воспитании детей;

- добросовестному отношению к труду;

- ответственности за людей, которые встречаются на жизненном пути;

- почтительному отношению к родителям, к старшим;

- сострадательному отношению к больным, бедным и слабым;

- сильных — умению носить немощи слабых, не угождая себе;

- благодарному отношению к тому доброму, что мы имеем, и терпеливому перенесению неудач и трудностей.

Пользуясь случаем, от всего сердца хочу поблагодарить коллектив «Православного вестника» за многолетний труд, пожелать помощи Божией в дальнейшем служении, внимательности к себе, к тому, что Господь нам открывает в жизни через людей, чуткого сердца, ясного пытливого ума и решительной воли.

Помогай нам всем Господь!