Е. Я. Борщик: Научить детей любви к своей Родине

В 2016 году IV благотворительный фестиваль «Дни Белого Цветка» посвящен патриотическому воспитанию детей. Все средства, собранные в ходе фестиваля, направлены на финансирование новой программы под названием «За други своя», цель которой — духовно-нравственное и патриотическое воспитание подростков.

Стартовый проект «За други своя» — организация летней загородной экспедиции, где дети, прежде всего из многодетных и малообеспеченных семей, ребята из детских домов и с ограниченными возможностями изучат основы русской истории, культуры, духовные аспекты православной веры и азы военной подготовки.

О том, почему Православная Служба Милосердия и Отдел социального служения Екатеринбургской епархии взялись за такой непростой с точки зрения реализации и финансирования проект (все средства собираются силами Службы), мы беседуем с сестрой милосердия, руководителем направления «Помощь детям» Отдела социального служения и руководителем программы «За други своя» Еленой Яковлевной Борщик.

Елена Яковлевна, чем лично для вас близка тема патриотизма и духовно-нравственного воспитания детей? Работа с ребятами — это дело вашей жизни? Что вам подсказывает внутренний голос?

- Я выросла на книгах, в которых рассказывалось о героях Великой Отечественной войны, о блокаде Ленинграда, о пионерах-героях. Мне очень нравилась книга «Тимур и его команда». Хотелось не только прочитать ее, но потом еще и что-то сделать. В институте я была комиссаром стройотряда, и когда мы встречались с ветеранами войны, то по возможности помогали им.

Вот уже 10 лет я несу служение в проектах Отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Всегда хотела помогать именно детям. Но Господь так определил, что начать нужно было с заботы о немощных, инвалидах и пожилых в 2006-2010 годах на патронажных адресах и в обители милосердия. И только в 2011 году сбылась моя заветная мечта — у нас было создано направление «Помощь детям». Сейчас мы уже окормляем 10 детских медицинских и социальных учреждений. Теперь этот проект твердо стоит на ногах — в нем самое большое количество сестер милосердия, координаторов и добровольцев.

В 2014 году милостью Божией при Отделе появился семейный дом «Радость моя», когда семья наших сотрудников Вячеслава и Елены Афанасьевых взяла семь приемных мальчишек в возрасте от 3 до 10 лет. Это было, пожалуй, одно из самых теплых воспоминаний. Около года шла непростая подготовительная работа, очень много молились, волновались.

И год назад в моей семье стало больше на двух человек — теперь у нас есть 12-летняя Татьяна и 10-летний Александр, родные брат и сестра. И забота об их духовно-нравственном воспитании, привитие им православной веры, семейных традиций — это сейчас моя главная задача. Наверно поэтому я с радостью согласилась возглавить проект «За други своя». Мне очень хочется помочь и своим ребятам, у которых было очень трудное детство, обрести себя в этом мире, в Церкви. Хочется помочь родителям трудных подростков научиться находить общий язык со своими детьми, помочь справиться с проблемами воспитания. Поэтому мой внутренний голос подсказывает, что я на своем месте. Господь укрепляет и помогает вести работу именно в этом направлении.

Кто ваши помощники в проекте «За други своя»?

- Прежде всего это наш новый сотрудник Михаил Юрьевич Качалков, у которого богатый опыт общения с подростками именно по патриотической теме. Во время проведения в феврале 2016 года VI «Сокольских игр» на территории Успенского Собора на ВИЗе он сумел привлечь несколько десятков человек — ветеранов, спортсменов, просто неравнодушных людей, которые в силу своего таланта и опыта смогли рассказать подросткам о чем-то важном, провести просветительские занятия. Мне трудно представить этот проект без духовной поддержки, и мы с Михаилом Юрьевичем стараемся во всех вопросах советоваться с руководителем Отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиереем Евгением Попиченко. И, конечно, большая опора и надежная поддержка — это сплоченная команда Православной Службы Милосердия. В Службу постоянно приходят добровольцами новые люди, которые мне очень нравятся — они горячие, прошли огонь и воду, у них огромный потенциал.

Что самое важное в теме духовно-нравственного воспитания?

- Через духовное воспитание показать трудным подросткам другую, новую жизнь, других людей. В Екатеринбурге есть около десяти патриотических организаций, представители которых — ветераны Чечни, Афганистана — готовы проводить в детских учреждениях уроки мужества, патриотические занятия, военно-патриотические игры. Мы приходим с таким предложением в детские дома, школы, гимназии, в реабилитационные центры. И это трехстороннее эффективное сотрудничество станет второй частью программы «За други своя». Мы хотим, чтобы духовно-нравственная и патриотическая работа с детскими воспитательными учреждениями в рамках нашего проекта была плановой и регулярной.

Кроме того, приходя в детские учреждения, школы, гимназии, наши помощники, координаторы и добровольцы рассказывают о Царе страстотерпце Николае II, его святой семье — Императрице Александре Феодоровне и детях — Цесаревиче Алексие, Великих Княжнах Ольге, Татьяне, Анастасии и Марии. Все они очень любили свою Родину, свою семью, их жизнь была пропитана огромной любовью друг к другу. Ведь если нет любви внутри семьи, то не будет любви к Отчизне. Недаром Родину называют матерью. Члены Царской Семьи показывали свою любовь к Родине через реальные дела. Император Николай II активно помогал во время Первой мировой войны раненым и их семьям, совершил много поездок по городам России. Его жена Императрица и дочери работали в лазаретах сестрами милосердия, Александра Феодоровна ассистировала при операциях, девочки ухаживали за больными. Все члены семьи последнего российского Императора активно занимались благотворительностью. Их так воспитали. В 1902 году, например, было создано Императорское человеколюбивое общество. И именно Царская Семья привила нашему народу эту благотворительную традицию — «Дни Белого Цветка», которую постепенно внедряют многие города России. Сбор средств шел на лечение больных туберкулезом, царские дети сами выходили на ярмарку и продавали поделки, созданные собственными руками. А большинство современных подростков, которые старше царских детей всего на 100 лет, даже не знают, что царские особы вообще могли этим заниматься. Ошарашенные, они с удивлением и придыханием слушают рассказы и сморят фотографии тех событий.

Вы специально съездили в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть, как работают в направлении духовно-нравственного воспитания коллеги. Расскажите об их опыте.

- В Центре социальной адаптации подростков святителя Василия Великого, которому уже 17 лет, работают с наркозависимыми. На первом этапе педагоги проводят своих воспитанников через все музеи и театры Санкт-Петербурга — любое патриотическое воспитание невозможно без знания своей истории, любви к культуре своего народа. Современным подросткам эта сторона жизни, к сожалению, совершенно не знакома. Второй этап — поездка в Соловецкий мужской монастырь (центр ежегодно организует двухмесячные поездки в июле и августе). Здесь уже иные задачи стоят. Дети с воспитателями берут рюкзаки и идут до самой дальней точки острова Соловки, где приспосабливаются жить в палатках в условиях Крайнего Севера. И когда их, уставших и соскучившихся по комфорту, тепло встречают в монастыре, покормят, помолятся вместе с ними, то у подростков формируется уже совсем другое отношение к вере, к жизни. И из такого благодатного места, как Соловецкий монастырь, они возвращаются обратно другими людьми. У 80 процентов подростков происходит переоценка духовно-нравственных ценностей, отношения к людям.

Еще я побывала в Свято-Алексиевской Пустыни. Это уникальное место, где благодаря труду настоящих подвижников, и, в первую очередь, основателя иеромонаха Петра (Василенко), воспитываются и получают при этом блестящее образование трудные дети. Воспитываются особым по нынешним временам образом — в чистоте и молитве, ежедневно имея перед глазами пример жертвенной любви своих педагогов.

На территории пустыни много разных форм обучения: классическая гимназия, кадетский корпус, музыкальная школа, физико-математические, естественно-научные классы. В школьной библиотеке насчитывается 50 тысяч томов. Многие из них редкие, антикварные и даже рукописные издания. Самая древняя книга датирована XV веком. В гимназии Свято-Алексиевской пустыни учатся дети, потерявшие родителей, социальные сироты, чьих родителей лишили родительских прав. Есть и дети из обеспеченных, благополучных семей. Последних родители приво- зят из Москвы, Санкт-Петербурга, и они живут здесь круглый год. Для воспитанников Пустыни каждый год организуют один-два похода: на Кольский полуостров, в Архангельскую, Новгородскую области, в Крым или на Северный Кавказ. Это не только отдых, но и учеба. Школьники участвуют по сути в настоящих экспедициях: геологических, археологических, палеонтологических. Этот опыт нам очень пригодится при реализации программы «За други своя».

Как вы считаете, подобные программы больше нужны детям или их родителям?

- Они нужны и детям, и родителям. Одно без другого невозможно, особенно в наше время. Родителей можно и нужно привлекать в качестве помощников, сделать единомышленниками. Это задача всероссийского масштаба — чтобы российские дети любили свою Родину, знали ее историю, понимали ответственность за настоящее и будущее страны и обязательно гордились своими родителями и своей Родиной!