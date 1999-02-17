Е. Косточка: Милосердие — это естественно

Каждую секунду, каждую минуту, каждый день сотни, тысячи, миллионы людей оказываются перед выбором: проявить милосердие к совершенно не знакомому им человеку, помочь или пройти мимо. Сложно понять, что ими движет в этот момент. Ясно только одно: тех, кто стремится проявить милость к ближнему, из года в год меньше не становится. Взгляните хотя бы на масштабы благотворительного фестиваля «Дни Белого Цветка», который уже четвертый год подряд объединяет вокруг добрых дел все новых и новых людей. О том, кто сегодня жертвует на дела милосердия и свои средства, и личное время, и почему важно, чтобы проект «Дни Белого Цветка» распространялся за пределы Екатеринбурга, мы разговариваем с исполнительным директором Православной Службы Милосердия Екатериной Косточкой.

Жертвуя, человек уже совершает выбор

Екатерина, какие они — благотворители Православной Службы Милосердия? У вас более трех тысяч подопечных и столько разных проектов, наверняка и спонсоры должны быть крупные?

- Не угадали. Это иллюзия, что крупные социальные проекты финансируются большими компаниями. На самом деле наши главные благотворители — самые обычные люди: студенты, пенсионеры, женщины и мужчины. Причем живущие не только поблизости, а по всей стране и даже за рубежом. Благодаря телеканалу «Союз» к нам приходят пожертвования из самых разных городов мира. Вот и получается — с миру по нитке. У каждого из них своя мотивация и степень воцерковленности. Одни жертвуют по религиозным мотивам, исполняя заповедь Христову. У таких людей, как правило, более глубокий уровень доверия к нашей организации, они поддерживают такие долгосрочные, системные проекты как «Сестричество милосердия», «Помощь бездомным» — те, которые для светского человека не очень понятны и близки. А люди менее воцерковленные обычно жертвуют на адресные просьбы, откликаются на призывы помочь здесь и сейчас.

Нам важны не социально-демографические характеристики наших благотворителей. Главное, что каждый из них — это личность, человек со своей особенной историей. А они бывают разные. Один жертвует милостыню, когда у него случается какое-то горе, другой откликается на тему, близкую его сердцу. Поэтому мы просим жертвователей не стесняться и обращаться за молитвенной помощью. Наши сестры милосердия молятся за каждого, кто, внося пожертвование, указывает свое имя либо имена близких. Постоянные жертвователи часто обращаются в Службу Милосердия с просьбой помолиться за своих родных. И мы это ценим, потому что видим цель своего служения не только в материальной поддержке немощных и нуждающихся, но всех тех, кому нужна духовная, молитвенная помощь.

Конечно, у нас есть и крупные благотворители, но это тоже частные лица, а не организации. Просто имея больший ресурс, они жертвуют больше. Например, проект «Дни Белого Цветка» привлек несколько состоятельных благотворителей. Уже не первый год они помогают социальным проектам, на которые мы собираем средства в рамках фестиваля. И нам важно поддерживать с ними личный контакт, потому что это удивительные люди. Горожане знают их с одной стороны — как бизнесменов, общественных деятелей. Но на самом деле все хорошее, что делает такой человек, остается за кадром. Простой обыватель редко узнает о том, как они реально помогают людям, часто без всякой огласки и репутационных бонусов.

К сожалению, работа с корпоративными благотворителями у нашей организации не так развита, как взаимодействие с частными жертвователями. К этому есть ряд объективных причин: узконаправленные программы корпоративной социальной ответственности, негибкость и низкая оперативность в согласовании проектов и так далее. Зачастую корпоративные правила ориентированы исключительно на партнерство со светскими некоммерческими организациями. Однако есть и исключения, например, наше сестричество милосердия уже много лет поддерживает крупный уральский благотворительный оператор «Синара-Фонд».

С кризисом жертвователь все чаще оказывается перед выбором: помочь больному ребенку, купить продукты нуждающимся или поддержать один из долгосрочных социальных проектов. Как быть в такой ситуации — каждому по копеечке или одному, но рубль?

- На самом деле в процессе пожертвования очень важен выбор. Господь создал нас людьми со свободной волей, поэтому варианты должны быть у человека всегда: пожертвовать или нет, помочь этому или другому, поддержать эту организацию или другую, каждому по копеечке или всю сумму сразу одному. Наша задача предоставить разные возможности, но принимает решение человек сам. В этом процессе происходит работа над собой. Доверить нам решение о том, куда направить средства, — это тоже выбор. Какой бы шаг ни сделал благотворитель, он всегда будет правильным, потому что это его решение и мы его уважаем. Для нас важно не лишать его этого выбора. Я считаю, что каждое пожертвование — это осознанное предпочтение между тем, чтобы пойти в кино, посидеть в кафе с друзьями или перечислить средства на благотворительность. Когда человек выбирает для милостыни православную организацию из числа многих общественных организаций, мы надеемся, что таким образом он становится немного ближе к Богу.

Хочу сказать, что любое пожертвование — это возможность человеку внести свой маленький вклад в общее дело. Мы — дверь, через которую он может это сделать. И она все время должна быть открыта. Именно поэтому мы разрабатываем самые различные способы пожертвования: чтобы человеку было удобно, просто и радостно творить милостыню.

«Дни Белого Цветка» в этом смысле вообще очень необычный проект: здесь можно пожертвовать не только средства, но и свое собственное время, потрудиться не ради себя, а ради другого.

- Как говорит руководитель Отдела социального служения и наш духовный наставник протоиерей Евгений Попиченко, самое ценное для человека, что он может пожертвовать, — это время. Его всегда не хватает, оно строго ограничено рамками нашей жизни и его никак не восполнить. Это замечательно, когда люди собираются вместе и несколько часов посвящают делам милосердия. Не всем по силам делать это так же регулярно, как добровольцам, а участие в краткосрочном проекте дает такую возможность.

На самом деле благотворительный проект «Дни Белого Цветка» проходит во многих городах страны, но чаще всего он ограничивается ярмарками. Особенность нашего — это миссионерская составляющая, тесно связанная с Царской Семьей, и большое количество творческих мастерских для всех желающих. Делая белые цветы, люди жертвуют свое время, вкладывают в них свою любовь. Для человека же, который получает этот цветок в благодарность за участие, это память на долгие годы. И круг добра, в который вовлечено множество людей, замыкается. Ничто так не объединяет, как добрые дела. И каждый такой белый цветок объединяет людей вокруг хорошего доброго дела.

Растет ли число участников фестиваля «Дни Белого Цветка»?

- Если судить по количеству творческих мастерских в рамках проекта, которые мы проводим, точно растет из года в год. В 2016 году только за первые два месяца фестиваля прошло 35 мастер-классов по изготовлению белых цветов!

Особенно популярны детские творческие мастер-классы, ребята с радостью откликаются и на совместное творчество, и на рассказы об истории Царской Семьи. С каждым годом все больше становится и мастеров-добровольцев, которые свой творческий дар направляют на служение общему доброму делу. График мастерских порой с трудом умещается в календарь. Именно поэтому в этом году мы, по благословению правящего архиерея, продлили сроки фестиваля еще на два месяца — до Царских дней. Нас зовут и в область. Есть и совершенно неожиданные приглашения, например, в исправительную колонию, где белые цветы мастерят люди, лишенные свободы за правонарушения и преступления.

На таких мастерских люди с новой стороны узнают и самих себя, и небесных покровителей нашего края. Мы живем в месте, тесно связанном с историей Царской Семьи, и при этом почти ничего о них не знаем. А ведь это наши святые покровители и заступники, которым можно молиться и о семье, и о добром начинании, о своей стране здесь и сейчас, и не нужно далеко ехать. А люди об этом даже не подозревают.

Мы делаем одно общее доброе дело

Каждый год в рамках фестиваля проходит аукцион предметов искусства. Как появилась идея его проведения? Получил ли он тот отклик, которого вы ожидали?

- Строго говоря, эта идея пришла не нам, а семье Романовых, которые переняли традицию проведения «Дней Белого Цветка» у Красного Креста и стремились привить ее на российской земле. При личном участии Императрицы и Государя были организованы самые различные мероприятия: начиная с ярмарок и базаров и заканчивая благотворительными музыкальными вечерами и аукционами. Мы провели первый фестиваль в 2013 году, сразу после того, как увидели опыт московских коллег из Службы Милосердия. И решили, что такой проект обязательно должен проходить и в Екатеринбурге!

Наш фестиваль включает в себя благотворительный аукцион, который проводится аукционным домом «Суворовъ». Его учредитель Валерий Юрьевич Суворов трудится над этим проектом вместе с нами уже четвертый год. Хочется выразить ему сердечную благодарность, потому что он душой болеет и за аукцион, и за те социальные проекты, которые мы развиваем благодаря фестивалю «Дни Белого Цветка». Он наш идейный вдохновитель. Без него тяжело было бы привлечь известных художников, которые предоставляют свои картины для аукциона и даже специально пишут их к этому событию, связывают сюжет своих произведений с Царской Семьей. По традиции часть картин, которые выкуплены на аукционе, преподносятся в дар Екатеринбургской епархии, и многие из них выставлены в духовно-просветительском центре «Царский».

Важно отметить, что и аукцион, и фестиваль не были бы возможны без поддержки и благословления правящего архиерея. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл уже второй год подряд принимает аукцион в центре «Царский», на территории, связанной с Царской Семьей — рядом с Храмом-на-Крови. Лично присутствует на нем и благодарит участников. Для благотворителей это очень важно. Таким образом сохраняется связь Русской Православной Церкви с крупными меценатами, которые поддерживают церковные социальные проекты. Во благо всех людей, для которых мы собираем средства.

Можно ли узнать, кто эти жертвователи?

- Аукцион проходит в закрытом режиме. Это наша принципиальная позиция. Мы хотим сохранить традицию, когда меценаты финансировали проекты без огласки. Здесь важно не переступить очень тонкую грань. Чтобы доброе начинание не превратилось в чью-то пиар-акцию. Есть люди, которые участвуют в наших аукционах не первый год, делают это по своему душевному устроению и сердечному расположению, а не ради пиара и рекламы. И это ценно. Их помощь не ограничивается участием в аукционе. Это не точка, а запятая в развитии наших отношений. Они потом поддерживают и другие проекты в течение года. И сколько бы мы не обращались к ним за помощью, ни разу не встретили отказа.

Какие темы и проблемы вы поднимаете в рамках фестиваля?

- Каждый год социальные проекты, которые финансируются в рамках «Белого цветка», разные. Первый год мы собирали средства на создание постов милосердия в детских учреждениях, второй и третий год — в поддержку семейного дома «Радость моя», в этом году — на проект нравственно-патриотического воспитания детей. И также каждый год у нас меняется тема, которая сопровождает все мероприятия в рамках фестиваля. Сначала это было 300-летие Дома Романовых, потом мы разговаривали с участниками фестиваля о Елисавете Феодоровне и сестричестве милосердия Марфо-Мариинской обители, в третий год говорили о традициях воспитания детей на примере Царской Семьи. В этом — мы рассуждаем о том, что во времена царствования Императора Николая II вкладывалось в понятие патриотизма и как оно трансформировалось в наше время. Что значит любить свою Родину и как привить современным детям чувство глубокой связи со своими предками, историей, культурой.

Тема нравственно-патриотического воспитания непростая, не всем понятная, не у каждого, наверное, она вызовет такой же отклик, как если бы речь шла о помощи обездоленным и больным. Наверняка достучаться до сердец благотворителей сложнее?

- Меня как-то спросили: почему вы взялись за нравственное воспитание, вы что, уже всех вылечили, накормили и одели? На самом деле то, что мы делаем в рамках наших проектов, таких как помощь сиротам и обездоленным, это, по сути, — борьба с последствиями. Конечно, всех голодных никогда не накормить и всех больных никогда не вылечить. Нужно бороться с источником социальных проблем, а он кроется в воспитании. Поэтому мы стараемся выходить на такие системные проекты, которые будут потихоньку, не сразу, формировать правильное отношение к миру, обществу, своим близким и всем окружающим людям у подрастающего поколения. И надеемся, что те основы, которые будут заложены в его воспитании, позволят в будущем кому-то не бросить ребенка, отказаться от аборта, подать милостыню.

Мы надеемся, что в результате таких долгосрочных просветительских проектов их участники постепенно начинают понимать, что милосердие — это естественно. Это не всегда подвиг и даже не выход из зоны комфорта, а естественное состояние человека, как и любовь к своей Родине, любовь к ближним. Прежде эти нравственные установки впитывались с молоком матери. К сожалению, сегодня эта традиция во многом утрачена. Поэтому такие проекты, как нравственно-патриотическое воспитание, очень важны. Да, они долгосрочные и не простые. Оттого и финансировать их сложно. Но когда ты находишь в лице благотворителей команду единомышленников, соратников, с которыми делаешь одно общее доброе дело, им уже не нужно объяснять, почему это важно.

Фестиваль «Дни Белого Цветка» закончится, и что дальше? Будет ли проект нравственно-патриотического воспитания единоразовой акцией или заживет полноценной жизнью, и ему нужна будет регулярная поддержка?

- У проекта очень большие перспективы. Он будет реализовываться в рамках Отдела социального служения Екатеринбургской епархии на долгосрочной основе. Сейчас мы собираем средства, чтобы начать работу. Мы идем от простого к сложному. От небольших выездных патриотических игр в детских учреждениях к созданию реабилитационного центра для трудных подростков. И, конечно, мы будем искать и уже нашли много соратников, которые будут в эту тему включаться не только средствами, но и своим личным и профессиональным участием.

Как можно еще помочь фестивалю? Какая поддержка важна?

- Мы бы очень хотели, чтобы проект «Дни Белого Цветка» набирал силу и распространялся за пределы Екатеринбурга, шел в соседние города и области. Не просто как благотворительный проект, а как просветительский. Чтобы люди делали белые цветы и узнавали о Царской Семье. Ведь житие Царственных страстотерпцев таит в себе множество актуальных и полезных для современного человека тем! Хочется, чтобы фестиваль заражал людей и ширился по всей стране. Чтобы приходили люди, чьи глаза горят, которые хотят больше узнавать об истории Царской Семьи и своей страны, хотят воспитывать своих детей в русских семейных традициях. Именно это важно! Важно, что остается у человека в душе взамен пожертвования. Может, он получил чувство удовлетворенности, благодарную улыбку подопечного, а может — новые умения, знания. Этот новый епархиальный проект призван помогать людям совершать дела милосердия.

Мы готовы обучать, рассказывать, показывать — пожалуйста, проводите фестиваль у себя в городе. Некоторые приходы, в Нижнем Тагиле, к примеру, уже перенимают у нас методику проведения фестиваля и проводят его у себя, локально. Мы не претендуем на какое-то эксклюзивное право. Все необходимое есть в открытом доступе на сайте www.белый-цветок.рф, и мы будем рады, если кто-то этими материалами воспользуется.