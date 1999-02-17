А. Ашихина: Дело для души

Координатор благотворительных акций Православной Службы Милосердия Екатеринбургской епархии Алёна Ашихина на протяжении трех лет занималась организацией и проведением благотворительного фестиваля «Дни Белого Цветка». За это время были проведены сотни творческих мастерских и изготовлено несколько тысяч белых цветов. Сейчас Алёна — молодая мама, находится в отпуске по уходу за ребенком, и мы предложили ей оценить это начинание по прошествии некоторого времени.

Алёна, сегодня проводится масса всевозможных фестивалей. Как вы считаете, в чем главное достоинство и отличие «Дней Белого Цветка» от прочих?

- «Дни Белого Цветка» дают уникальную возможность множеству людей протянуть друг другу руки и вместе сделать доброе дело. В фестивале есть и усилия многих людей, и частичка души каждого участника. Не только организаторов, но и тех, кто проводил мастер-классы, кто делал белые цветы, кто был жертвователем, и, конечно, наших подопечных — детей, которым фестиваль открыл немного больше возможностей в жизни.

Сбор благотворительных средств — это не единственная цель фестиваля. Мы стараемся познакомить горожан поближе с Царской Семьей — Императором Николаем Вторым, его супругой Александрой Феодоровной, детьми — Цесаревичем Алексием, Великими Княжнами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией, о которых, к сожалению, многие очень мало и недостоверно знают. Мы пробуем рассказать о традициях милосердия и благотворительности, воспитания детей, отношения супругов в семье. И кто-то из участников фестиваля «Дни Белого Цветка», впервые обращается к Царственным страстотерпцам, начинает задумываться о том, какими они были в жизни, как общались между собой и с окружающими, чему они могут научить нас и как помочь. Только представьте: ведь они молятся о каждом человеке, живущем в нашем городе и в нашей стране.

До проекта вы уже были знакомы с Царской Семьей? Изменилось ли отношение к ней?

- В школе я училась по советским учебникам, в которых Царская Семья была представлена в негативном свете, и потом мне было сложно понять и принять, почему и зачем их канонизировали, причислили к лику святых. Но когда я пришла в храм, начала больше узнавать о Царственных страстотерпцах и молиться им — стала получать от них помощь в самых сложных или, наоборот, обыденных ситуациях. И мое отношение стало меняться, я почувствовала их поддержку. Как-то я опаздывала из-за пробок на мастер-класс фестиваля «Дни Белого Цветка» и стала молиться страстотерпцу Николаю, и, к моему удивлению, вдруг всю дорогу мне начал включаться зеленый свет, так что я успела вовремя, хотя это казалось невероятным.

В рамках проекта проходит большое количество творческих мастерских. На кого они ориентированы?

- И на детей, и на взрослых, но больше участвуют, конечно, дети. Нас приглашают в общеобразовательные школы, приходские воскресные школы. Состоят мастерские из двух частей: информационной — презентации фестиваля и рассказа о Царственных страстотерпцах, причем каждый год мы стараемся раскрыть жизнь и традиции Царской Семьи с новой стороны; и прикладной — собственно изготовления белых цветов. Ведут мастерские обычно два добровольца Службы Милосердия — рассказчик и мастер. В мои задачи входило скоординировать их по времени, оснастить всем необходимым для проведения мастер-класса и подобрать для детской и взрослой аудитории ведущих.

Как стать участником и мастером проекта «Дни Белого Цветка»? Информация на сайте проекта белый-цветок.рф

Наверняка вы сами не раз пробовали проводить мастер-классы в разных аудиториях. С кем работать проще, а с кем — сложнее?

- Лично мне легче было общаться с детьми, во-первых, потому что я учитель по образованию, а во-вторых, у них нет уже советского прошлого и предрассудков того времени, так что они воспринимают информацию очень просто и искренне. В самом начале проекта при проведении презентаций для детей мне очень помог пример многодетный мамы, добровольца Службы Милосердия Светланы Ладиной. Она начала презентацию с вопроса: «Как вы думаете, ребята, как жили принцы и принцессы?» И дети наперебой начали высказывать радужные эпитеты беззаботной жизни, а после Светлана предложила им послушать, как на самом деле жили самые настоящие русские принц и принцессы всего 100 лет назад. Ребятишки сразу включились в работу, им стало интересно — правы они или нет. Я в последующем всегда использовала этот прием с детьми. А взрослые если и не спорили, то порой относились к нашим словам скептически. Хотя мне кажется, нам удалось заронить небольшое зернышко истины в отношение к Царской Семье, и очень хочется верить, что со временем стереотипы уйдут из их сознания, и они смогут искренне обратиться в молитве к святым Царственным страстотерпцам.

А творческую сторону мастерских вы быстро освоили? Это разные техники, разные материалы...

- Я творческий человек, очень люблю делать что-нибудь своими руками. И когда появился фестиваль «Дни Белого Цветка» и возможность научиться рукоделию, чтобы передавать свои знания другим, это стало для меня настоящим подарком! Настолько уже отработаны технологии, что меня хоть ночью разбуди — я смогу показать три разные техники по изготовлению белых цветов (улыбается).

Расскажите о людях, без которых фестиваль не мог бы состояться.

- Ключевая роль в Православной Службе Милосердия всегда у добровольцев! Во всех проектах, и в фестивале «Дни Белого Цветка», безусловно, без добровольцев не обойтись. Ведь невозможно все делать самим. Помню во время обучения в лесотехническом университете с Божией помощью мне удалось заразить проектом своих одногруппниц. В итоге у нас собралась замечательная команда: совершенно светские люди — девчонки лет восемнадцати, которые и в церковь ни разу не заходили, и состоявшиеся преподаватели. Я попросила их помочь научить ребятишек делать белые цветы. И они очень легко откликнулись — поехали к детям на другой конец города, провели для них мастер-класс. Думаю, для них тогда это был важный шаг, возможно, они открыли для себя что-то новое, что-то почувствовали... Слава Богу, что добровольцы у нас есть, и дай Бог им здоровья!

Третий фестиваль «Дни Белого Цветка» был для вашей семьи особенным...

- Да, фестиваль, который длился три месяца, пришелся как раз на последний триместр моей беременности. Были и сомнения — уйти в декрет или попробовать помочь коллегам, потом пришло понимание, что, если Бог дает силы, то нужно их тратить на что-то доброе, полезное. И фестиваль, и беременность завершились благополучно. У нас с мужем Владимиром родился сын, которого мы назвали Николаем в честь святого Николая Чудотворца.

Что лично для вас было самым трудным в фестивале?

- Пожалуй, его закрытие. Ведь ты им дышишь, им живешь долгое время, а потом приходит момент, когда тебе нужно его ярко, красиво и достойно завершить. В прошлом году все было организовано на высоком уровне, но, видимо, для нашего смирения Господь так управил, что из-за плохой погоды мероприятие привлекло не очень много участников. Дай Бог, чтобы в этом году удалось сделать все возможное для красивого финала и чтобы все прошло так, как надо.

Какие ощущения вы испытываете после завершения проекта?

- Радость и благодарность Богу! За один фестиваль удается собрать около 3000 (!) цветов ручной работы. Это колоссальный труд многих людей. И в финале фестиваля наши сестры милосердия собирают пожертвования на реализацию нашего проекта. Это удивительно красиво и трогательно: мы привозим на площадку белые цветы ручной работы в больших корзинах, и каждый жертвователь не только принимает участие в делах милосердия, он уносит с собой белый цветочек. Мы словно переносимся на 100 лет назад — ровно так же царские дети собирали пожертвования на лечение больных туберкулезом и дарили белые цветы. Наша память хранит фотокадры тех лет, а прямо здесь и сейчас мы пишем новую, современную историю благотворительности и царских традиций «Белого Цветка». Слава Богу за всё!