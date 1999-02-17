Е. Байдина: Мой путь Домой устлан белыми цветами

Бог приводит людей туда, где они нужны и где для них быть спасительно. В проекте «Дни Белого Цветка» появился замечательный мастер, на которого можно положиться. Всего за два месяца Елена Байдина провела уже 10 мастерских по изготовлению белых цветов. И эта маленькая, но уже вполне юбилейная цифра говорит об одном важном качестве любого православного добровольца — верности. Что стоит за этой верностью и за нарядными белыми цветами, узнаем из разговора с Еленой.

Елена, какие душевные и духовные потребности вас привели в Православную Службу Милосердия?

- У Бога все ходы записаны, об этом я ни разу в жизни не задумывалась, пока Бог Сам мне это не показал… Начну с того, что сейчас я инвалид I группы, периодически проходящий лечение в онкоцентре. Однажды друг позвал съездить в монастырь святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Зная, что один он не поедет, я поехала с ним. Там случайно встретила знакомую, с которой мы вместе проходим лечение в онкоцентре, и она меня случайно познакомила с отцом Авксентием.

Беседа с батюшкой и его советы навели на глубокие размышления. Обдумывая услышанное и гуляя по Ганиной Яме, я обошла святыни монастыря — приложилась к чудотворной иконе святителя Николая, которая принадлежала Царской Семье, и царскому кресту-мощевику. Последний содержит частицы мощей 40 святых и частицу Животворящего Креста Господня. От него происходит много чудесных исцелений, а они мне были очень нужны! Так я и познакомилась с императорской семьей Романовых.

После поездки в монастырь на Ганину Яму со мной стали происходить чудеса: я почувствовала улучшение состояния, и врачи дали мне отдых от химиотерапии на три месяца, потом еще на три месяца. И еще много всего чудного произошло, и я точно знаю, что это была поддержка святого Царя и его семьи в ответ на мои слезные молитвы.

Добровольцем Службы Милосердия я тоже стала случайно, хотя уже знаю, что ничего случайного с нами в жизни не происходит. Моя подруга Ирина Серова рассказала мне про добровольцев, которые помогают всем нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мы сами с Ириной прошли через многие трудности и знаем, как это важно получить вовремя помощь, совет или просто поговорить по душам. Поэтому я, не раздумывая, решила поддержать подругу в этом добром начинании, хотя и не очень понимала, чем лично я могу быть полезной. Доверилась… Когда мы с Ириной приехали на собеседование добровольцев, духовник Православной Службы Милосердия протоиерей Евгений Попиченко благословил меня на помощь в проведении ежегодного фестиваля «Дни Белого Цветка». Так я стала мастером фестиваля и таким образом могу выразить свою благодарность святым Царственным Страстотерпцам, которые за нас молятся и помогают. Вот он промысел Божий!

Болезнь и творчество. Какие отношения между ними в вашей жизни?

- Болезнь многому меня научила, и, видимо, за терпение Господь наградил творческими способностями или я их получила при рождении, но только сейчас услышала свой душевный призыв. По образованию педагог и бухгалтер, я вдруг начала рисовать картины маслом. Уже приняла участие в двух выставках АРТ-Екатеринбург, и мне очень радостно, что творчество меня вдохновляет, окрыляет, придает душевные силы.

В рамках фестиваля «Дни Белого Цветка» проходит множество мастерских с детьми. Педагогическое образование пригодилось вам в этой новой деятельности? Что самое важное и самое трудное в проведении детского мастер-класса?

- Дети — это особая радость в моей жизни. Мне легко завязать общение с самыми разными ребятишками. Даже самый тихий и робкий или наоборот чересчур бойкий и наглый будет вовлечен в творческий процесс. Ребята на занятиях наших мастерских забывают о конфликтах и ссорах, начинают помогать друг другу, доброта и любовь наполняют их сердца. Главное — увидеть свет в душе каждого, похвалить, погладить по головке, сказать «умница!» или «какой ты ловкий!», дальше они уже сами будут стараться стать лучше, как бы оправдать тот аванс, который им был дан. Когда дети чувствуют любовь и искренность по отношению к себе, они отвечают тем же и даже больше.

Однажды на мастер-классе не хватило материала для изготовления белых цветов двум мальчикам, и они сильно расстроились. Я сделала выводы, и теперь к каждой встрече готовлюсь заранее и беру материалы с запасом. А еще приходится следить, чтобы кто-нибудь не съел конфетку, которая должна быть сердцевиной нашего белого цветочка! Некоторые сладкоежки не могут сдержаться (улыбается)… Ну ничего, мы не сердимся на них за это.

Все мастер-классы волнительные и увлекательные и проходят по-разному, но объединяет их общее желание всех сделать доброе благое дело. В глазах ребят вспыхивают огоньки любви к ближнему, сердца наполняются теплотой и щедростью. В эти моменты я счастлива, эмоции переполняют, и душа ликует. Вспоминаю случай, когда ребенок, обиженный на маму, в конце мастер-класса дарит ей свой цветок с улыбкой и нежностью — не чудо ли это!

С вами, мастерами, в паре на фестивале работают лекторы. Как дети реагируют на рассказ о Царской Семье, о милосердии и благотворительности?

- Эта часть нашей презентации вызывает любопытство и много вопросов у детей, и этим, конечно, надо пользоваться. Любого человека можно увлечь интересным делом, а тем более ребенка. Он в детском возрасте как пластилин, вот и лепи из него уважение и любовь к ближнему, сострадание к немощным, заботу о стариках, помощь слабым и нуждающимся. Нужно только немного помочь: рассказать и своим примером показать, как умножается любовь в служении ближним. И задача организаторов фестиваля и нас, добровольцев, — объяснить и направить открытость детских сердец в нужное русло. Они — наше будущее, в том числе и духовное.

Если бы вас попросили образно описать свое место в фестивале «Дни Белого Цветка», то какую картину вы бы нарисовали?

- Мое участие в фестивале «Дни Белого Цветка» превратилось в увлекательное путешествие. Это и духовный рост, и путь с интересными и душеспасительными остановками, с удивительными знакомствами и чудесными преображениями. Я уверена, что отыскала ту единственную тропинку домой.

Это удивительный проект, объединяющий людей делами милосердия. В течение нескольких месяцев каждый желающий может попробовать что-то изменить в своей душе к лучшему через помощь ближнему и начать строить свою семью на традициях семьи Царя Николая II и Александры Феодоровны Романовых как идеале любви и образце семейной жизни!