История «Белого цветка»: путешествие в прошлое

Приезжая на отдых в крымское имение, Царская Семья вместе со своими обязательными церемониями, приёмами, балами, катаниями на яхтах и нюансами ведения хозяйства, привнесла и обычай совсем иного рода — благотворительные традиции.

1911-1914 годы

В это время по южному берегу Крыма строятся многочисленные бесплатные больницы и лечебные санатории для неимущих больных. Меценатами выступают члены Царской Семьи и представители многих известных русских фамилий. Так, на личные средства императрицы и благотворительные сборы в Ялте на Поликуровском холме был выстроен санаторий имени Александра III , известный современникам как противотуберкулёзный институт им. Сеченова, а в Ливадии был устроен лазарет ее императорского величества.

Во время каждого приезда в Ялту, в новый Ливадийский дворец, семья Государя Николая II проводит благотворительную акцию — «День Белого цветка» для сбора помощи неимущим больным. Положенное в Крыму благое дело нашло отклик по всей стране. Начиная с 1911 года, благодаря поддержке императора «Дни цветков» проходят по всей Российской империи.

Во всех крупных городах на Днях Белого цветка волонтёры за пожертвования раздавали белые цветы, а собранные средства направлялись на мероприятия по оказанию помощи туберкулезным больным. В поддержку акции проходили благотворительные базары и концерты. На улицах раздавали листовки о профилактике заболевания, во многих местах были организованы пункты сдачи анализов, читались бесплатные лекции.

В Ялте в «Белом цветке» принимала участие вся Царская Семья. В 1911 — 1914 годах Императрица Александра Феодоровна лично организовала на набережной четыре больших базара в пользу туберкулезных больных. Вместе с Великими Княжнами она загодя придумывала поделки, рисовала и вышивала, а на самом празднике весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа.

Праздник проходил с большим размахом — по всему городу ездили украшенные цветами авто с барышнями, раздающими маленькие букетики всем желающим помочь собрать средства на больных. В центре города шли гуляния, концерты, продавались сладости, на аукционах продавали диковины начала ХХ века — автомобили. Словом, весь город объединялся в сборе пожертвований. По набережной прогуливались молодые пары, записавшиеся волонтёрами в «Комитете Белого цветка», их костюмы украшали ленты «Жертвуйте на больных чахоткой», некоторые несли шесты.

Дни цветков очень полюбили в России и проводили праздники по несколько раз в год, направляя сборы на самые различные виды помощи. На собранные деньги строились санатории, больницы, богадельни, приюты, помогали семьям увечных воинов и погорельцам, многодетным семьям, оставшимся без кормильца.

После революции 1917 года праздник попал под запрет, как и всё, что связано с Царской Семьёй.

ХХI век. Возрождение

Первыми фестивали стали проходить в Ялте. С 2011 года «Белый цветок» был возрождён в Москве в Марфо-Мариинской обители милосердия при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. С 2013 года благодаря поддержке общественных организаций фестиваль возрождается по всей России и проходит теперь в Белгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Костроме, Курске, Петербурге, Соликамске и других городах.

Татьяна Романова, исп. директор Фонда

содействия возрождению традиций

милосердия и благотворительности

«Елисаветинско-Сергиевское

просветительское общество»

В Екатеринбурге фестиваль «Дни Белого Цветка» проводится силами Православной Службы Милосердия Екатеринбургской епархии. Это удивительный проект, объединяющий людей делами милосердия. В течение нескольких месяцев длится настоящий марафон — организуются благотворительные акции, благотворительный аукцион, фотоконкурс и мастер-классы с рассказом о представителях Царской Семьи и традициях благотворительности в России, а также общегородской праздник. В финале фестиваля «Дни Белого цветка» каждый, кто вносит пожертвование, в благодарность получает белый цветок ручной работы — символ весны и милосердия. Все средства, собранные в рамках фестиваля, идут на благотворительность. Ежегодно организаторы определяют цель проведения фестиваля и назначение для благотворительных пожертвований от фестиваля.