Пойдем посмотрим на Россию!

Не знаю, как сложились бы два предыдущих года жизни нашей семьи, если бы в один прекрасный день мы не увидели мультфильм.

Можно смело назвать его судьбоносным. До этого момента нашим мультипликационным другом был Лунтик, живущий своей мирной и праведной жизнью в окружении своих верных, но далеко не идеальных друзей. В непостные дни по коротеньким сериям мы осваивали начала аскетики, проговаривая нашему двухгодовалому ребенку новые для него понятия: «страсть», «послушание», «милосердие», «грех».

И вот из просторов интернета показалась ссылка на исторический мультфильм «Ослябя и Пересвет» (работа режиссера Станислава Подивилова 2010 года). Мы открыли ссылку и… с этого дня, как я уже написала, жизнь семьи положительно стала другой.

Скажу честно, при всей моей любви к истории перипетии жизни России времен татаро-монгольского нашествия были для меня какими-то только теоретическими. У меня не было личного отношения к фактам вражеских захватов городов, имена русских князей были для меня лишь именами, я знала о них, но не знала их. Остро меня волновал лишь период революции и Великой Отечественной войны. Это понятно, ведь эта история перекопала жизнь моей семьи, моих прабабок, бабушек и дедушек, поранила судьбу моей мамы и по касательной зацепила меня. А тут далекий XIV век...

На экране иноки Александр Пересвет и Андрей Ослябя постригались в схиму преподобным Сергием и отдавали себя, свои молитвы и воинское искусство в распоряжение великого князя Димитрия Ивановича. Там два пацаненка рвались на войну и «случайно» спасали своего раненого отца. Там дружинник побеждал свой страх и своим же страхом побеждался Мамай. И самое пронзительное — за всеми битвами и бряцанием оружия стояла духовная брань. Одновременно простой и таинственный ангельский мир действовал рядом с людьми. А люди молились с глубокой искренностью и привычной простотой, как молятся те, кто вырос в православной культуре с молодых ногтей.

Двадцать минут мультфильма захватили и ребенка, и нас, взрослых, настолько, что сразу после окончания сын побежал вооружаться и выводить с балкона верного коня Бурушку, который пылился там в ожидании своего часа. С тех самых пор далекая история стала НАШЕЙ.

Удивительно, но образ святого благоверного князя Димитрия Ивановича Донского совсем не интересовал режиссеров. Только в 1980 году вышел мультфильм «Лебеди Непрядвы», в котором православная вера была лишь антуражем для исторических событий. Войска выстраивались на фоне стягов, преподобный Сергий более похож на жреца, а Пересвет и Ослябя просто сильные детки Руси. В этом мультфильме врага одолевают люди силою своего духа и своей любви к Родине. Ну да это простительно мультфильму почти сорокалетней давности. Так мультфильм «Лебеди Непрядвы» стал прекрасным дополнением к «Ослябе и Пересвету».

И еще раз князь Димитрий Иванович открылся нам в замечательном документальном фильме «Димитрий Донской. Спасти мир» (2015 год), фильме, после которого мы твердо решили в ближайшее время добраться до Куликова поля, чтобы своими глазами увидеть переломное в жизни нашей Родины место.

Вторым нашим знакомым стал богатырь Илья Муромец. Мы знали, что этот былинный персонаж канонизирован Церковью как преподобный, что мощи его покоятся в Киево-Печерской Лавре. Хотелось встретиться и с ним, и с его дружинниками-богатырями. Как раз на больших и малых экранах один за другим выходили современные мультики про богатырей. Мы радостно начали просмотр одного из них… и осеклись, с разочарованием исключив их раз и навсегда из наших просмотров. И дело не в современной компьютерной графике или скорости смены кадров. А в первую очередь в том, что все критерии добра и зла там окончательно перепутаны. Змей Горыныч вдруг оказывается лучшим другом богатыря, князь Владимир выступает двуличным продажным подлецом, а сами главные «герои» по-уличному шутят.

Я много раз слышала оправдания такого подхода к сказкам: «это современно», «детям именно так интересно», «и Змея можно приручить» и так далее. Но если в детстве смешать все ориентиры, то что вырастет из наших детей? Люди, которые легко перелицуют белое на черное в зависимости от своих интересов и так же легко объявят важное несущественным. Нет, в фильмах для детей добро и зло должны быть четко разведены и противопоставлены, без смешений и заигрываний со Змеем.

И мы нашли такой мультфильм об Илье Муромце, выпущенный в 1975 году. Тогда было снято четыре серии, из которых сохранились только две — «Илья Муромец. Пролог» и «Илья Муромец и Соловей Разбойник». А потом Господь порадовал нас полнометражным фильмом о святом защитнике Руси. В фильме 1956 года «Илья Муромец» богатыря очень былинно и при этом очень человечно сыграл выдающийся актер Борис Андреев. Конечно, в советских фильмах не показывается монашеская жизнь преподобного Илии, но все же режиссеру Александру Птушко удалось сквозь переплетение сказки и были показать очень конкретного человека, делающего свой выбор — отдать всего себя на служение Отчизне.

Третьим нашим учителем воинского служения Родине стал святой благоверный князь Александр Ярославич Невский. Мы с удовольствием неоднократно посмотрели фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», вышедший на советские экраны в 1938 году, в преддверии Великой Отечественной войны. Все же в советском кинематографе и мультипликации авторы умели показать своих героев без современного панибратства, с глубоким уважением к их подвигам. Князь Александр со своим воинством не просто монументальны, они очень сдержанны, их напряженная внутренняя жизнь не обнажена, но явно чувствуется на протяжении всего фильма. И особенно в конце, когда Александр устами актера Бориса Черкасова произносит пламенное «Не в силе Бог, но в правде! Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», почти дословно повторяя цитату из Евангелия от Матфея (глава 26, стих 52).

Только не подумайте, что мы принципиально смотрели только о святых. Нет. Мы полюбили замечательного негритенка Максимку из фильма 1952 года, осваивали пушечную битву с Сашкой и воеводой Шеиным, героями мультфильма «Крепость щитом и мечом», а также с удовольствием смотрели сказки «Финист — ясный сокол», «Варвара-Краса, длинная коса» и многие другие, где так красиво запечатлена Россия. Сын смотрел, родители комментировали, расставляя правильные акценты, объясняя далеко не благовидные поступки некоторых отрицательных героев… Фильмы давали нам множество поводов для серьезных разговоров.

Время шло, и книжная полка нашего взрослеющего богатыря заполнялась житиями святых благоверных князей и святых мучеников, через страдания свои стремившихся в свою Небесную Отчизну.

Летом, взяв в дорогу меч с надписанием «Сим победиши», мы отправились в автомобильное путешествие по России, чтобы воочию увидеть славные города — свидетели жизни и подвигов наших святых полководцев и благоверных князей. Ярославль, Переславль-Залесский, где родился и рос князь Александр Невский, Великий Новгород, где он княжил. Потом Троице-Сергиева Лавра, в которой нам виделись уже не только толпы китайских туристов, но и святое воинство преподобных Сергия и Димит- рия Ивановича Донского. Затем город Владимир, где под сводами Успенского собора в богатырском облачении лежит святой благоверный князь Георгий Всеволодович, до сих пор сжимающий меч в руках. И наконец желанный Муром и село Карачарово, расположившееся на холмах над Окой — земля, вскормившая будущего преподобного Илию и святых супругов Петра и Февронию.

На путешествие у нас была всего неделя с небольшим. Казалось бы, поверхностное знакомство… Но время, проведенное в пути между городами, как будто напитывало нас тем, что мы успевали увидеть лишь краем глаза. И это не только наши взрослые впечатления. Со времени того путешествия прошел год, но наш уже четырехлетний сын прекрасно помнит мельчайшие подробности своих игрушечно-серьезных «битв» под стенами Владимирского Успенского собора и прохладу воды в карачаровском источнике. Мы очень надеемся, что, увидев и прочувствовав однажды красоту и величие России (мы не боимся «громких и высоких» выражений), он вырастет достойным ее сыном.

В качестве небольшого послесловия добавлю, что благодаря увлекательной серии документальных фильмов «Бастионы России» и очень достойному мультфильму 2015 года «Крепость щитом и мечом» у нас наметились еще несколько важных маршрутов: Смоленск, Старая Ладога, Выборг, Псков и еще раз Волгоград, где когда-то отдал за нас свою жизнь дед Даниил.