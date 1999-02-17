Протоиерей Евгений Попиченко. Преодоление: выбор между жизнью и смертью

Когда ребёнок приходит в этот мир, свою жизнь он начинает криком. С одной стороны — это физиологический процесс для раскрытия лёгких, с другой — это крик боли, печали, страдания. И совершенно не случайно Господь устроил, чтоб именно непростое прохождение родового пути было началом жизни. В этом процессе ребёнок уже учится преодолевать. Может быть, современный инфантилизм, отсутствие энергии к подвигу и решимости корнями уходят к тому, что многие сейчас рождаются через кесарево сечение? И ребёнок с самого начала не готов идти вперёд?

Посмотрите, как мы боимся выйти из зоны собственного комфорта. У каждого есть своя обустроенная норка, и выход из неё очень болезненный. Мы сворачиваемся, как улитка, которую чуть за рожки задели — и она спряталась. Но Господь ожидает от нас другого. Господь хочет, чтобы мы наследовали Царство Небесное. И Он сказал: «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель» (Мф.7, 13). Очень многие идут этим путём — плывут по течению. Мёртвое — оно всегда плывёт по течению... Только живое может идти против общего направления. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф, 7, 14). Кто думает прожить жизнь без скорбей, испытаний и трудностей, тот пребывает в глубочайшем заблуждении.

«Милостив и человеколюбив Господь, Он не оставит тебя до тех пор, пока не сокрушит или сердца твоего, или костей твоих», — эти слова прозвучали в IV веке из уст мученика Уара. Богу важно, чтобы мы стали наследниками того богатства, которое Он нам приготовил. Вспомните историю, как князей с самого детства растили воинами. Ребёнка, недавно начавшего ходить, сажали на коня, учили обращаться с оружием, готовили к великому подвигу защиты княжества, своего народа, своих святынь. И у каждого из нас есть самая драгоценная святыня, наша прекрасная родина — это Царство Божие, которое внутри нас.

У каждого есть то, что требует постоянной защиты, потому что слишком много врагов устремляется на одну человеческую душу. За нами следят тысячи глаз, ловят каждый шаг, чтобы вернуть человека себе в услужение. Мы обязаны быть воинами, иначе проиграем эту войну! «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16, 26), — предупреждает Господь. А преподобный Макарий Египетский говорит, что душа одна сама по себе много дороже целого мира и мирского царства.

У прихожанки сын не поступил в институт, и «ему грозит армия». Вдумайтесь только. Грозит! Как тюрьма, как наказание. Армию — эту школу, где молодой человек учится защищать Отечество — воспринимают, как наказание (не в церковнославянском значении этого слова, когда речь идёт об уроке и помощи свыше, а в современном смысле — беда, проблема). И семью, рождение детей в современном обществе тоже считают за наказание, с которым нужно бороться, от которого нужно предохраняться и защищаться, как от врагов. Многое, что по замыслу Божию должно дать человеку радость и счастье, воспринимается как источник бед. Если женщина, получив благословение, всё-таки отпустила сына в армию, — и здесь можно продолжить, — если мамочка согласилась родить очередного ребёнка, если молодой человек решил создать семью, — то после этого они столкнутся с непониманием родных, которые крутят у виска пальцем и говорят: «Зачем тебе это нужно, зачем тебе лишние проблемы, лишнее напряжение?»

То, что всегда было в жизни естественно — а это, собственно, и было самой жизнью, потому что жизнь — это преодоление трудностей, — сейчас для абсолютного большинства людей является непреодолимым препятствием. И в этой ситуации выбора мы становимся самыми настоящими богоборцами. Нашей жизнью управляет Бог, у Него есть Промысл о каждом из нас, для нашего блага Он создаёт все условия, предлагает, а мы отталкиваем Его отеческую руку и говорим: «У меня другие планы, отойди, я сейчас хочу пожить для себя».

...«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» (Втор. 30, 19). Промысл Божий всё время пытается наполнить нас жизнью, а человек, сопротивляясь этому, заворачивается в себя, в своё эго, и стремится в зону смерти. Правильно. Потому что мертвеца ничего не беспокоит, ему не холодно, не больно, он ничего не чувствует. Своим стремлением находиться в зоне комфорта мы заключаем себя в гроб, уходим от жизни в зону смерти.

Не бойтесь доверять Богу и в мелочах, и в глобальных вопросах. Бог знает, что Он делает! Утром ты причесался, и ты не знаешь, сколько у тебя волос на голове. А Бог знает! Каждый наш волос сочтён Богом, и ни один из них не падает без воли Отца Небесного. Учитесь жить, опираясь на Бога, не бойтесь выйти из ряда вон, быть белой вороной, идти против толпы, плыть против течения. Почему? Потому что с нами Бог! Своею благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.